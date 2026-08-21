Схованку з вогнепальною зброєю та боєприпасами було виявлено в лісі під Берліном, пише Spiegel (фото ілюстративне) (Фото: Polizei Hessen/Facebook)

Німецькі спецслужби виявили в лісі неподалік від Берліна (Німеччина) схованку зі зброєю та боєприпасами. Цю знахідку було зроблено минулого року, і вона викликала занепокоєння в органів безпеки країни, пише видання Spiegel. Агенти російських спецслужб могли планувати замахи на території Німеччини .

Поліцейські фахівці зробили знайдену зброю непридатною до використання та повернули її до схованки. Протягом кількох місяців вона перебувала під наглядом. Однак по зброю так ніхто й не прийшов.

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Розслідуванням справи займається Генеральна прокуратура міста Карлсруе. Справу порушено за підозрою у «підготовці тяжкого насильницького злочину, що загрожує державі».

Органи безпеки країни мають докази того, що схованку було створено на замовлення російських спецслужб. Одного з підозрюваних затримали в Румунії.

Водночас Федеральна прокуратура Німеччини відмовилася від коментарів, зазначає видання.

5 серпня газета Die Zeit повідомила, що російські спецслужби готували замах на голову компанії Donaustahl, яка проводить БПЛА, Штефана Туманна.

Газета зазначала, що справа Штефана Туманна — не єдина, яка викликає стурбованість у служб безпеки. Вони попереджають, що Німеччина перебуває на «новому рівні ескалації конфлікту з боку Росії».

За інформацією Die Zeit, під прицілом російських розвідувальних служб може бути ще одна збройова компанія.

19 серпня видання Bild повідомило, що керівника німецької збройової компанії Donaustahl Штефана Туманна, яка постачає Україні бойові дрони, ймовірно, планували вбити нервово-паралітичною речовиною Новачок.