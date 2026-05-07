Погрожували вбити і вивезти у багажнику. У Польщі група дорослих побила 14-річного українця

У місті Ольштин, що у Польщі, група дорослих осіб побила 14-річного українця. Під час цього вони ображали його національність та погрожували вбити.

Про це на своїй сторінці в соцмережі X повідомив адвокат Давид Денерт, який займається цією справою.

Чоловік розповів, що нападники не лише били хлопця, а й принижували, змусили стати на коліна та вигукували образи, які прямо стосувалися його національності. За словами адвоката, йому погрожували, що якщо знайдуть, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.

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Денерт підкреслив, що це не звичайна бійка. Якщо ці обставини підтвердяться, то можна говорити про дуже серйозну подію з можливим ксенофобським мотивом, зауважив він.

Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині повідомило, що інцидент міг статися під час травневих вихідних на території Старого міста.

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За інформацією, яка поширюється у мережі, йдеться про двох братів з України віком 12 та 14 років. Стверджується, що молодший хлопець разом з другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.

У соцмережах повідомляють, що після цього між підлітками виникла словесна суперечка, а дівчата нібито почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат, як стверджується, вдарила його в обличчя.

Пізніше, як зазначають автори публікацій, дівчата викликали старших знайомих віком приблизно 20−30 років. У соцмережах пишуть, що після цього група жорстоко побили 14-річного хлопця.

Денерт каже, що внаслідок інциденту хлопець пролежав у лікарні два дні. До поліції вже передали заяву. Адвокат зазначив, що нападники відомі, також є свідки та відеозаписи.

«Як юрист я буду домагатися, щоб цю справу розглядали з усією серйозністю — не лише як побиття дитини, а також як можливий злочин, вчинений із ненависті за національною ознакою. Немає згоди на те, щоб дітей били, принижували та залякували лише тому, що вони з України», — наголосив він.

У відповіді на журналістський запит inPoland.net.pl речник поліції Яцек Вільчевський повідомив, що правоохоронці вже прийняли заяву про можливий злочин.

Наразі у справі проводять процесуальні та оперативно-розшукові дії. Кримінальні поліцейські відтворюють перебіг подій та встановлюють особи всіх учасників інциденту.

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У поліції зазначили, що остаточні процесуальні рішення будуть ухвалені після збору достатньої доказової бази. Після цього правоохоронці зможуть надати ширшу інформацію щодо справи. Наразі деталей щодо перебігу події чи можливих затримань офіційно не розголошують.

Генеральне консульство України в Гданську також заявило, що взяло справу на контроль перебуває у постійному контакті з матір'ю постраждалого. Його стан здоров’я з’ясували та пересвідчилися, що дитині надано необхідну медичну допомогу.

Крім того, дипломатична установа звернулася до уповноважених польських органів влади з офіційними листами щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.