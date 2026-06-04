Родички російського диктатора Володимира Путіна виступлять або вже виступили сумарно на 14-ти сесіях Петербурзького міжнародного економічного форуму. Це майже в півтора раза більше, ніж минулого року, коли вони з'являлися на 10 панелях.

Про це повідомляє російське видання Агентство.

Як зазначають журналісти, тепер деякі представниці сім'ї Путіна з’являються на сесіях головного з'їзду бізнес-еліти РФ частіше, ніж мільярдери.

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Видання пише, що зростання кількості сесій із родичками диктатора обумовлене різким збільшенням кількості виступів заступниці міністра оборони та двоюрідної племінниці Путіна Ганни Цивілєвої. Якщо торік вона виступала лише на одній панелі форуму (Реабілітаційна галузь має бути креативною), то цього — одразу на п’яти:

Культурний код як основа ідентичності: російський досвід та перспективи;

Кадровий резерв для пріоритетних галузей економіки;

Люди ШІ;

Духовні цінності та єдність як основа мирного життя;

Актуальні технології комплексної реабілітації ветеранів.

На одну сесію більше буде у глави фонду Іннопрактика та молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Якщо у 2025-му вона виступала один раз, то тепер — двічі, на сесіях Інженерний код нації: відновити чи написати заново? та Технологічне лідерство у фармінноваціях. Як забезпечити російських пацієнтів та бути стійкими на міжнародному ринку?

Разом з тим старша дочка диктатора, провідна наукова співробітниця медичного науково-освітнього інституту МДУ Марія Воронцова, у 2026 році виступить на ПМЕФ лише один раз: на панелі Професійне орієнтування та наставництво в медицині. Досвід, найкращі практики, майбутнє. Торік вона мала два виступи.

Двоюрідна племінниця Путіна, директорка з медицини РЖД Олена Фісенко, виступатиме на двох сесіях, як і минулого року. А його двоюрідна племінниця, старша віцепрезидентка Промсвязьбанку Віра Підгузова — на чотирьох сесіях (стільки ж виступів було і минулого року).

Петербурзький міжнародний економічний форум стартував 3 червня. Туди серед іншого, приїхав Родні Мімс Кук-молодший, голова комісії з витончених мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа.

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Вночі проти 3 червня в Санкт-Петербурзі внаслідок атаки українських БпЛА сталося кілька пожеж, причому одна з них усього за три кілометри від майданчика ПМЕФ, де 5 червня має виступати Путін.

Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що під час атаки на Санкт-Петербург Сили оборони України уразили два російські кораблі. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді уточнив, що вражений був, зокрема, патрульний корвет Бойкий, який є носієм керованого ракетного озброєння.

СБУ підтвердила ураження військових кораблів у Кронштадті та Петербурзького нафтового терміналу.