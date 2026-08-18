«Це наше». В Італії черниці борються за пляжний клуб, який влада хоче виставити на торги

Група італійських черниць намагається зберегти пляжний комплекс у курортному містечку Споторно в Лігурії, яким їхній орден керує вже десятки років.

Про це у понеділок, 17 серпня, пише The Guardian.

Там зазначили, що місцева влада планує виставити ділянку узбережжя на відкритий конкурс, щоб привести її використання у відповідність до законодавства ЄС.

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В газеті нагадали, що черниці з ордену Сестер милосердя Святої Марії отримали право управляти пляжем ще у 1946 році. Тоді для них зробили виняток із загальних комерційних правил, оскільки кошти від роботи пляжу спрямовували на благодійність. Зокрема, гроші допомагали утримувати дитячий садок, який орден досі має у Споторно, а також літній табір для дітей.

Протягом десятиліть черниці здавали відпочивальникам в оренду лежаки та парасолі, фактично працюючи за тією ж моделлю, що й інші приватні пляжі. Однак спеціальні правила для соціальних та благодійних проєктів більше не діють, тому мер Споторно Маттіа Фіоріні заявив про намір змінити статус ділянки на «вільний обладнаний пляж».

За такого формату відвідування узбережжя буде безкоштовним, а охочі зможуть за невелику плату орендувати лежаки чи парасолі. Черниці вважають, що це суттєво скоротить їхні доходи та поставить під загрозу фінансування благодійних проєктів.

«Це наше. Чому муніципалітет хоче забрати наш пляж? Якщо вони це зроблять, ми навіть не зможемо утримувати школу», — заявила меру одна з черниць, 80-річна сестра Міранда, під час публічного обговорення.

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Фіоріні у відповідь наголосив, що якщо черниці хочуть і надалі керувати пляжем, вони мають взяти участь у відкритому конкурсі нарівні з іншими претендентами.

Очікується, що конкурс оголосять восени, зазначили в The Guardian. Там додали, що Споторно може стати одним із перших італійських муніципалітетів, який виконає вимогу провести відкриті торги щодо приватних пляжних концесій до 30 червня 2027 року відповідно до європейської директиви Болкештейна.

Італійські уряди протягом приблизно двох десятиліть відкладали реформу через спротив власників пляжних концесій, які побоювалися втратити прибутковий бізнес. Уряд прем'єрки Джорджії Мелоні зрештою погодився на встановлений Брюсселем термін після тиску з боку ЄС та рішень італійських судів.