У США продають «ключі» від приватних пляжів за $650 тисяч

7 вересня, 06:57
Йдеться не про звичайний ключ, а про право власності на невелику ділянку прибережної землі (Фото: REUTERS/Mike Blake)

Йдеться не про звичайний ключ, а про право власності на невелику ділянку прибережної землі (Фото: REUTERS/Mike Blake)

У США сформувався незвичний сегмент ринку елітної нерухомості — так звані «пляжні ключі», які дають право користуватися приватними пляжами без можливості забудови ділянки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Такий формат поширений, зокрема, на острові Мартас-Віньярд біля узбережжя Массачусетса. Це популярний курорт серед заможних американців, політиків і знаменитостей. На острові також знімали фільм Стівена Спілберга «Щелепи».

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Йдеться не про звичайний ключ, а про право власності на невелику ділянку прибережної землі, де будівництво заборонене. Водночас таке право відкриває власнику доступ до закритої пляжної зони.

Вартість таких «ключів» за останні роки суттєво зросла. У 2003 році доступ до пляжу Quansoo можна було придбати приблизно за $200 тисяч. Торік ціна сягнула $475 тисяч, а на Hancock Beach окремі угоди доходили до $650 тисяч.

Паралельно у США зростає інтерес до історичної нерухомості. Зокрема, зірка НФЛ Тревіс Келсі придбав маєток у Братеналі, штат Огайо, за $5,35 млн.

Ще один помітний тренд — подорожчання житла у престижних університетських містах. Заможні сім'ї дедалі частіше купують квартири та будинки поблизу провідних вишів для своїх дітей, що додатково розігріває ціни на локальних ринках.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   США Пляжі Массачусетс

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