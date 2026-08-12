КНДР випустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Східного моря перед військовими навчаннями США і Південної Кореї

Зафіксовано запуск ракети з району Вонсана на східному узбережжі (Фото: KCNA via REUTERS)

Північна Корея у середу, 12 серпня, випустила щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Східного моря, цей крок розцінюють як протест проти майбутніх спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Про це повідомив Об'єднаний штаб збройних сил Південної Кореї, пише агентство Yonhap.

Військові заявили, що близько 6-ї години ранку зафіксували запуск ракети з району Вонсана на східному узбережжі. Південна Корея посилила спостереження та пильність на випадок можливих додаткових запусків.

Реклама

«Південна Корея, США та Японія перебувають у стані повної бойової готовності, тісно обмінюючись інформацією щодо запусків балістичних ракет Північною Кореєю», — йдеться в повідомленні.

Цей останній запуск відбувся через шість днів після того, як минулого четверга Північна Корея випустила в бік Східного моря ракету, яку військові Південної Кореї ідентифікували як ракету малої дальності.

Пхеньян рішуче засудив навчання союзників, назвавши їх «репетицією війни», і на знак протесту провів власні випробування озброєння під час цих навчань.

У травні Північна Корея випробувала тактичні балістичні ракети, реактивні артилерійські системи і високоточні крилаті ракети на базі штучного інтелекту, заявивши про їхню готовність до сучасної війни. За випробуваннями особисто спостерігав диктатор КНДР Кім Чен Ин.

18 травня Кім Чен Ин заявив про посилення військових підрозділів і створення «неприступної фортеці» на кордоні з Південною Кореєю. Диктатор КНДР також анонсував реорганізацію армії та зміцнення прикордонних військ для «стримування війни».

19 квітня повідомлялось, що КНДР запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря. У Сеулі заявили, що стежать за можливими новими запусками разом зі США та Японією.