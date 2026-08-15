У нас 1.300 км кордону зі злом". Фін-мільйонер, що зробив Angry Birds світовим хітом, — про ненависть до РФ і проблеми бізнесу в США

15 серпня, 07:40
NV Преміум
Пітер Вестербака, маркетинг-директор фінського ігрового гіганта Rovio, знаменитий тим, що перетворив школярську гру Angry Birds в феномен світової маскультури. (Фото: Олександр Медвєдєв)

Пітер Вестербака, маркетинг-директор фінського ігрового гіганта Rovio, знаменитий тим, що перетворив школярську гру Angry Birds в феномен світової маскультури. (Фото: Олександр Медвєдєв)

Автор: Ольга Духніч

«В Фінляндії 80% чоловіків призовного віку готові боронити країну, в інших європейських країнах таких 10–20%», – говорить NV Пітер Вестербака, в минулому - топ-менеджер фінського ігрового гіганта Rovio, і пояснює чому.

Пітер Вестербака, маркетинг-директор фінського ігрового гіганта Rovio, знаменитий тим, що перетворив школярську гру Angry Birds в феномен світової маскультури, а себе з просто успішного топ-менеджера — в мільйонера. До слова, серед успіхів Вестербаки не тільки Rovio, а й створення однієї з найбільших в світі стартап-конференцій Slush, системна допомога Україні в російсько-українській війні й цілеспрямоване прагнення прискорити падіння Росії.

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Бізнесмен та антиросійський громадський активіст з Фінляндії дав інтервʼю NV.

— Ви доволі давно слідкуєте за подіями російсько-української війни, активно коментуєте їх, берете участь в антиросійських інформаційних кампаніях. Зазвичай венчурні інвестори не мають такої активної політичної ангажованості, що спонукало вас так уболівати за Україну і, зрештою, за програш Росії?

Теги:   Росія - Фінляндія Війна Росії проти України ІТ-стартапи США

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