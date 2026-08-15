«В Фінляндії 80% чоловіків призовного віку готові боронити країну, в інших європейських країнах таких 10–20%», – говорить NV Пітер Вестербака, в минулому - топ-менеджер фінського ігрового гіганта Rovio, і пояснює чому.

Пітер Вестербака, маркетинг-директор фінського ігрового гіганта Rovio, знаменитий тим, що перетворив школярську гру Angry Birds в феномен світової маскультури, а себе з просто успішного топ-менеджера — в мільйонера. До слова, серед успіхів Вестербаки не тільки Rovio, а й створення однієї з найбільших в світі стартап-конференцій Slush, системна допомога Україні в російсько-українській війні й цілеспрямоване прагнення прискорити падіння Росії.

Реклама

Бізнесмен та антиросійський громадський активіст з Фінляндії дав інтервʼю NV.

— Ви доволі давно слідкуєте за подіями російсько-української війни, активно коментуєте їх, берете участь в антиросійських інформаційних кампаніях. Зазвичай венчурні інвестори не мають такої активної політичної ангажованості, що спонукало вас так уболівати за Україну і, зрештою, за програш Росії?