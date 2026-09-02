У середу, 2 вересня, було скасовано 27 рейсів іноземних авіакомпаній до московських аеропортів. Кількість скасувань помітно зросла після заяви президента України Володимира Зеленського про «небезпечне російське небо».

Про це повідомило Агентство.

Видання зауважило, що більшість зі скасованих рейсів належали турецькій авіакомпанії Pegasus, яка літає з аеропорту Внуково.

Ще по два рейси до Внуково зі Стамбула і у зворотному напрямку скасувала Turkish Airlines.

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Також були скасовані рейси до Внуково з Дубая і назад (авіакомпанія Flydubai), із Шарм-еш-Шейха і назад (Nesma Airlines), а також усі чотири заплановані рейси з Єревана і назад авіакомпанії Ширак Авіа.

Були скасовані й рейси з іншого московського аеропорту Домодєдово до Кувейту і назад авіакомпанії Kuwait Airways.

Із Домодєдово скасували ще один запланований рейс — до Душанбе авіакомпанії Somon Air.

Як зауважило Агентство, компанія Pegasus залишила в розкладі два рейси до Москви з восьми запланованих. Turkish Airlines — 22 із 25. Flydubai скасувала лише один із семи запланованих вильотів до столиці РФ. Nesma Airlines так само скасувала один із восьми рейсів до Москви.

Напередодні скасувань було значно менше, зазначає видання. 1 вересня до Внуково не прибули лише два літаки — рейси Flydubai з Дубая та Iraqi Airways із Багдада, а до Домодєдово — один рейс Белавіа з Мінська.

У аеропорту Шереметьєво скасувань рейсів іноземних авіакомпаній не було ні 1, ні 2 вересня.

У Pegasus пояснили скасування нічних рейсів до Росії «технічними оперативними причинами». Проте пасажири одного зі скасованих рейсів розповідали, що в авіакомпанії їм говорили: «Чого очікувати, ми не знаємо».

Turkish Airlines пояснила скасування тим, що два вузькофюзеляжні літаки були замінені на один широкофюзеляжний, і заявила, що це «жодним чином не пов’язані з тими новинами, які активно обговорюються у відкритих джерелах».

Агентство також навело слова російського диктатора Володимира Путіна, який спочатку сказав, що не чув про заяву Зеленського щодо російського неба, але одразу пообіцяв відповісти у разі «трагедій».

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1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним для авіакомпаній, страховиків та інших учасників міжнародних авіаперевезень.

Журналіст Atlantic Саймон Шустер написав, що заява Зеленського означає початок операції M&M's, про яку раніше повідомляло видання. За даними журналістів, план операції передбачав щоденний запуск до 1000 невеликих дронів, які мали ускладнити роботу московських аеропортів, змусити міжнародні авіакомпанії припинити польоти до столиці РФ, посилити ізоляцію російської еліти та створити додатковий тиск на Кремль для початку переговорів.

2 вересня МЗС України повідомило, що Київ офіційно попередив Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про небезпечність польотів до РФ і закликав уникати таких польотів.