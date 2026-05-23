Нацрозвідку США очолить ексофіцер ЦРУ, який вважає російське втручання в американські вибори фейком

Колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас тимчасово очолить Національну розвідку США після відставки Тулсі Габбард . Він відомий підтримкою президента Дональда Трампа та критикою американської розвідспільноти, повідомляє Bloomberg .

За даними агентства, Лукас поділяє низку поглядів Трампа. Зокрема, він вважає, що американські спецслужби надто захопилися «політкоректністю», а твердження про втручання Росії у президентські вибори США 2016 року називає фейком.

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Під час слухань щодо його призначення на посаду заступника Габбард минулого року Лукас заявляв, що американська розвідка, до якої входять 18 відомств, стала «роздутою, безцільною, надто обережною та відірваною від своєї головної місії».

Також він схвально відгукувався про дії Трампа та Габбард щодо згортання програм різноманітності, рівності та інклюзивності у спецслужбах.

За словами Лукаса, ці ініціативи «у кращому разі відволікали, а в гіршому — налаштовували співробітників розвідки одне проти одного».

Він також пригадав семінар для керівників підрозділів, під час якого, за його словами, учасникам дали зрозуміти, що просування реформ у сфері різноманітності є важливішим за ефективність роботи самих відділень.

22 травня Тулсі Габбард заявила, що піде у відставку, щоб підтримати чоловіка, який бореться з рідкісною формою раку кісток. Вона стверджувала, що «домоглася значного прогресу» на посаді директора Нацрозвідки та забезпечить плавне передання повноважень найближчими тижнями.

У 2025 році ЦРУ підтвердило попередні висновки про те, що Росія втручалася у вибори у США 2016 року, щоб допомогти на той час кандидату від республіканців Дональду Трампу перемогти Гілларі Клінтон.

Дональд Трамп відкидав звіт розвідувальної спільноти США, а після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у листопаді 2017 року заявляв, що вірить запевненням очільника Кремля про його невтручання в американські вибори.