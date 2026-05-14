За 7400 км від України. Росіяни почали накривати антидроновими сітками свої атомні субмарини на Камчатці — супутникові знімки

Росіяни почали захищати свої атомні підводні човни антидроновими сітками на півострові Камчатка, що за 7400 кілометрів від України.

Про це повідомив радник міністра оборони України з питань ефективності БпЛА Сергій Стерненко з посиланням на супутникові знімки компанії Vantor.

«Після операції Павутина росіяни почали захищати свої підводні човни навіть за 7400 км від України», — написав він у своєму Telegram-каналі.

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На супутникових знімках морської бази Рибачий на Камчатці зафіксовано антидронові сітки щонайменше на двох атомних субмаринах класу Борей та Борей-А.

Фото: STERNENKO/Telegram

Стерненко зазначив, що Рибачий є головною базою атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту РФ. Саме звідти субмарини виходять у тривалі патрулювання в Тихому океані.

Кожен підводний човен несе 16 міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 Булава. На базі також базуються носії російських крилатих ракет.

Як зазначає Defense Express, вся надводна частина субмарин класу Борей та Борей-А зверху вкрита сітками.

Аналітики уточнили, що сітки призначені саме для захисту від безпілотників, оскільки жодних інших функцій, як от маскувальних, вони не виконують.

Водночас у Defense Express додали, що сітки, які встановили на субмаринах, не зможуть захистити їх від ударів далекобійних безпілотників. Тому сітки радше призначені для захисту від скидів та FPV-дронів.

«Це гарно показує те наскільки торішня операція Павутина перелякала їх, що там вирішили „мангалити“ свої атомні підводні човни, носії ядерного озброєння, за 7200 км від України, у закритому військовому містечку, яке за сумісництвом є головною базою атомних субмарин РФ у Тихому океані», — підкреслили аналітики.

Інфографіка: NV

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела масштабну унікальну операцію Павутина зі знищення російських літаків стратегічної авіації. 2 червня СБУ підтвердила, що внаслідок одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у глибокому тилу РФ було пошкоджено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Операцію готували півтора року. Спочатку СБУ переправила в Росію FPV-дрони, а потім — мобільні дерев’яні будиночки. Безпілотники сховали під дахи будиночків, розміщених на фурах. У визначений момент дахи дистанційно відкрили, і дрони полетіли атакувати російські літаки.