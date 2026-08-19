Підрив Північних потоків: у Хорватії затримали українця, якого Польща раніше відмовилася видати Німеччині — ЗМІ

Витік газу з газопроводу Північний потік-2 у Балтійському морі, 27 вересня 2022 року (Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Слідчі в Хорватії затримали другого підозрюваного у справі про підрив газопроводів Північний потік . Слідство вважає, що підозрюваний був одним із водолазів, які встановили вибухові пристрої. Про це повідомляє суспільний німецький мовник ARD .

Йдеться саме про чоловіка [ймовірно, Володимира Журавльова], місцеперебування якого ще минулого року встановив генеральний федеральний прокурор Німеччини в Польщі та звернувся до польської поліції з проханням його затримати. Тоді польська юстиція, всупереч міждержавним домовленостям, відмовилася видати підозрюваного Німеччині, що спричинило значне дипломатичне напруження між країнами. Згодом чоловіка звільнили.

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Ще одним підозрюваним у справі є Сергій Кузнєцов. 24 липня Суспільне з посиланням на його адвоката повідомило, що суд над Кузнєцовим розпочнеться в німецькому Гамбурзі орієнтовно 26 жовтня.

Вибухи на Північних потоках і затримання українців — що відомо

Вночі проти 26 вересня 2022 року три з чотирьох ниток газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря в нейтральних водах. Обидва газопроводи в цей час не працювали, але були заповнені технічним газом.

Польща та Україна звинуватили у вибухах Росію, Москва, зі свого боку, звинувачувала «англосаксів» і заперечувала свою причетність.

У лютому 2024 року данські правоохоронці закрили розслідування вибухів на газопроводах Північний потік-1 і Північний потік-2 через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Аналогічне рішення ухвалила і Швеція.

27 серпня 2025 року німецькі видання Die Zeit, ARD і Süddeutsche Zeitung опублікували розслідування, в якому зазначалося, що в Німеччині встановили особи всіх підозрюваних у підриві Північних потоків. Було видано ордери на арешт шести громадян України.

30 вересня 2025-го польська газета Rzeczpospolita повідомила, що в місті Прушкув затримали українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює в причетності до вибуху на газопроводі Північний потік. Чоловік був у розшуку на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Сергія Кузнєцова, якого також підозрюють у підриві, затримали в Італії влітку 2025 року, а восени того самого року — екстрадували до Німеччини.

1 липня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини офіційно висунула обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову. За версією слідства, він очолював групу із семи осіб, яка у вересні 2022 року підірвала трубопроводи на дні Балтійського моря.

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Також німецька сторона заявила про український «державний слід» у справі про підрив російських газопроводів Північний потік-1 та Північний потік-2.

9 липня в Офісі генерального прокурора повідомили, що наразі слідство не встановило жодних доказів причетності України, її органів влади чи посадових осіб до підриву Північних потоків.