Підпал будинку британського прем'єра: підозрюваний українець заявив, що не знає хто такий Стармер

Українець, якого підозрюють у підпалі будинку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера , заявив, що ніколи не чув про політика. Про це повідомляє BBC .

Громадяни України Роман Лавринович (22 роки), Петро Починок (35 років) та громадянин Румунії українського походження Станіслав Карпюк (27 років) підозрюються у нападах на два об'єкти нерухомості та автомобіль, пов’язані зі Стармером.

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За даними слідства, Лавринович скоїв ці підпали після того, як його завербував російськомовний користувач месенджера Telegram під ніком «El Money», який пообіцяв йому за це гроші.

Під час допиту в поліції Лавриновича кілька разів запитували, чи знає він, хто такий Кір Стармер, і чи тримає він на нього якусь образу.

«Я просто хочу розпитати вас про нашого прем'єр-міністра. Ви знаєте, хто це?» — запитав детектив.

«Ні», — відповів Лавринович.

Він також сказав, що не знає, хто наразі є прем'єр-міністром Великої Британії.

Водночас Лавринович відповів «так», коли його запитали, чи знає він про колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Крім того, підозрюваний заперечив, що має якісь думки про Стармера, Лейбористську партію та уряд загалом, заявивши, що «не дуже» цікавиться британською політикою.

Лавринович заперечив свою причетність до підпалів, стверджуючи, що в дні перших двох інцидентів він перебував удома, а під час третього — гостював у свого друга.

При цьому він розповів правоохоронцям, що йому пропонували гроші за підпал трьох об'єктів, але повторив, що не робив цього.

«Я відчував загрозу. Він погрожував мені, кажучи, що я мушу виконати цю роботу, оскільки він знає, де я живу. Я злякався, оскільки за тією ж адресою живе моя бабуся, і я не міг бути впевнений, що він нічого не зробить», — зазначив підозрюваний.

12 травня стало відомо, що у будинку прем'єра Великої Британії Кіра Стармера сталася пожежа.

Будинок, який зараз оцінюють у близько 2 мільйони фунтів стерлінгів, сім'я Стармерів придбала у 2004 році за 650 тисяч фунтів стерлінгів. Вони жили там до липня 2024 року, коли переїхали на Даунінг-стріт. Будинок знаходиться поблизу житла міністра енергетики Еда Мілібенда й актора Бенедикта Камбербетча.

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