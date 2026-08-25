«Затримали трьох іноземців». У Словаччині запобігли підпалу заводу з виробництва БПЛА — фото
Двох фігурантів затримали у Словаччині, ще одного — на території Німеччини, повідомили правоохоронці (Фото: facebook.com/policiaslovakia)
У Словаччині правоохоронці запобігли запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних систем, розташованого на сході країни.
Про це 25 серпня повідомили представники словацької поліції.
За даними правоохоронців, про підготовку нападу на завод стало відомо завдяки інформації Словацької інформаційної служби та військової розвідки ; у підсумку за підозрою в підготовці диверсії затримали трьох іноземців. Двох фігурантів затримали у Словаччині, ще одного — на території Німеччини на підставі європейського ордера на арешт.
Під час операції поліція вилучила значну кількість запалювальної суміші. За попередніми висновками експертів, вона складалася з бензину та полістиролу. Як зазначили правоохоронці, таку суміш зазвичай використовують для виготовлення напалму.
Правоохоронці також виявили інструменти, смартфони, екшн-камеру та намальований від руки план заводу.
Однак із міркувань безпеки в поліції не стали розголошувати назву підприємства, яке мало стати ціллю підпалу, а також його точне місцезнаходження.
24 серпня британське видання The Telegraph повідомило з посиланням на західні розвідувальні джерела , що Кремль вербує членів злочинних угруповань, аби завдати шкоди європейським виробникам оборонної продукції. і перевірити готовність НАТО дати відповідь на російську агресію.
Представники розвідки вважають, що ці напади, схоже, були ретельно сплановані так, щоб не спровокувати реакцію відповідно до статті 5 Договору НАТО про колективну оборону.
Зокрема, видання The Telegraph повідомило, що правоохоронці Латвії затримали трьох громадян цієї країни за підозрою в підпалі будівлі виробника безпілотників Milrem Robotics у сусідній Естонії в ніч на 15 серпня — компанії, яка є одним із двох іноземних постачальників наземних роботизованих комплексів в Україну.