Двох фігурантів затримали у Словаччині, ще одного — на території Німеччини, повідомили правоохоронці (Фото: facebook.com/policiaslovakia)

У Словаччині правоохоронці запобігли запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних систем , розташованого на сході країни.

Про це 25 серпня повідомили представники словацької поліції.

За даними правоохоронців, про підготовку нападу на завод стало відомо завдяки інформації Словацької інформаційної служби та військової розвідки ; у підсумку за підозрою в підготовці диверсії затримали трьох іноземців. Двох фігурантів затримали у Словаччині, ще одного — на території Німеччини на підставі європейського ордера на арешт.

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Під час операції поліція вилучила значну кількість запалювальної суміші. За попередніми висновками експертів, вона складалася з бензину та полістиролу. Як зазначили правоохоронці, таку суміш зазвичай використовують для виготовлення напалму.

Правоохоронці також виявили інструменти, смартфони, екшн-камеру та намальований від руки план заводу.

Однак із міркувань безпеки в поліції не стали розголошувати назву підприємства, яке мало стати ціллю підпалу, а також його точне місцезнаходження.

Фото: facebook.com/policiaslovakia

Фото: facebook.com/policiaslovakia

Фото: facebook.com/policiaslovakia

Фото: facebook.com/policiaslovakia

24 серпня британське видання The Telegraph повідомило з посиланням на західні розвідувальні джерела , що Кремль вербує членів злочинних угруповань, аби завдати шкоди європейським виробникам оборонної продукції. і перевірити готовність НАТО дати відповідь на російську агресію.

Представники розвідки вважають, що ці напади, схоже, були ретельно сплановані так, щоб не спровокувати реакцію відповідно до статті 5 Договору НАТО про колективну оборону.

Зокрема, видання The Telegraph повідомило, що правоохоронці Латвії затримали трьох громадян цієї країни за підозрою в підпалі будівлі виробника безпілотників Milrem Robotics у сусідній Естонії в ніч на 15 серпня — компанії, яка є одним із двох іноземних постачальників наземних роботизованих комплексів в Україну.