Рух АТЕШ заявив про підпал тепловоза в Санкт-Петербурзі (РФ) , який використовували в нафтологістиці, що порушило транспортні та постачальницькі ланцюги в північно-західному регіоні країни-агресора.

Про це у четвер, 21 травня, АТЕШ повідомив у своєму Telegram.

Зокрема там уточнили, що внаслідок операції був виведений з ладу тепловоз, який використовували для перевезення нафтовантажів та забезпечення логістичних ланцюгів промисловості й енергетичного сектору.

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Фото: АТЕШ

Агенти зазначили, що залізнична інфраструктура в цьому регіоні працює з перевантаженням, тому будь-які збої на ключових вузлах можуть спричиняти затримки постачання пального та сировини для підприємств.

Фото: АТЕШ

До того ж партизани підкреслили, що через стратегічне значення порту Усть-Луга будь-які перебої в транспортній системі можуть негативно впливати на постачання сировини, роботу портів і логістику в регіоні.

Фото: АТЕШ

«Навіть у глибокому тилу критична інфраструктура залишається вразливою. Безпечних місць для путінської машини більше немає», — додали в АТЕШ.

5 лютого партизани заявляли про проведення диверсії у районі Санкт-Петербурга, де розташовані важливі об'єкти російського ВПК і силових структур. За їхніми словами, також було знищено модуль телекомунікаційної вежі, що спричинило серйозні перебої зв’язку та могло вплинути на координацію й управління військовою інфраструктурою РФ.