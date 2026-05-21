Партизани заявили про виведення з ладу тепловоза в Санкт-Петербурзі, який був задіяний у нафтоперевезеннях — фото
АТЕШ заявили про порушення логістичних ланцюгів у Санкт-Петербурзі (Фото: АТЕШ)
Рух АТЕШ заявив про підпал тепловоза в Санкт-Петербурзі (РФ), який використовували в нафтологістиці, що порушило транспортні та постачальницькі ланцюги в північно-західному регіоні країни-агресора.
Про це у четвер, 21 травня, АТЕШ повідомив у своєму Telegram.
Зокрема там уточнили, що внаслідок операції був виведений з ладу тепловоз, який використовували для перевезення нафтовантажів та забезпечення логістичних ланцюгів промисловості й енергетичного сектору.
Агенти зазначили, що залізнична інфраструктура в цьому регіоні працює з перевантаженням, тому будь-які збої на ключових вузлах можуть спричиняти затримки постачання пального та сировини для підприємств.
До того ж партизани підкреслили, що через стратегічне значення порту Усть-Луга будь-які перебої в транспортній системі можуть негативно впливати на постачання сировини, роботу портів і логістику в регіоні.
«Навіть у глибокому тилу критична інфраструктура залишається вразливою. Безпечних місць для путінської машини більше немає», — додали в АТЕШ.
5 лютого партизани заявляли про проведення диверсії у районі Санкт-Петербурга, де розташовані важливі об'єкти російського ВПК і силових структур. За їхніми словами, також було знищено модуль телекомунікаційної вежі, що спричинило серйозні перебої зв’язку та могло вплинути на координацію й управління військовою інфраструктурою РФ.