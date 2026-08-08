У німецькому Мехерніху зафіксували підозрілі польоти безпілотників над військовим об'єктом Бундесверу, де обслуговують системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це у п’ятницю, 7 серпня, пише Tagesschau.

Там зазначили, що у ніч проти п’ятниці співробітники охоронної компанії помітили загалом шість прольотів дронів із 22:00 до 05:00.

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Мехерніх розташований в регіоні Айфель, на південний захід від Бонна. Там розміщений один із важливих логістичних об'єктів Бундесверу — захищене підземне сховище площею близько 30 тисяч квадратних метрів, де зберігають військове обладнання та запасні частини. Крім того, на базі працюють військові фахівці, які займаються технічним обслуговуванням і ремонтом комплексів Patriot.

Під час останнього зафіксованого польоту дронів на місце прибули поліцейські, які самі побачили щонайменше один безпілотник. За даними конфіденційного поліцейського звіту, один із дронів навіть деякий час кружляв над правоохоронцями.

За ситуацією також спостерігали військові поліцейські Бундесверу. Попередньо вони припустили, що безпілотник міг бути моделлю Fly-380 VTOL. Такий апарат має розмах крил близько 3,8 метра, здатен долати до 400 кілометрів, розвивати швидкість до 150 км/год і перевозити понад 10 кілограмів вантажу.

Хто саме керував безпілотниками, наразі не встановлено. Дрони такого типу використовують для геодезичних робіт, картографування, охорони кордонів і доставки вантажів у важкодоступні райони, однак слідство поки не знайшло ознак того, що над військовим об'єктом випадково пролетів цивільний апарат.

Правоохоронці розслідують можливе незаконне фотографування військових об'єктів, місць зберігання озброєння та інших чутливих зон. До перевірки залучили земельне управління кримінальної поліції Північного Рейну-Вестфалії, федеральні органи безпеки, військову контррозвідку Німеччини та Об'єднаний центр боротьби з безпілотниками в Берліні.

У Бундесвері підтвердили факт спостереження за дронами. За словами представника оперативного командування, загалом зафіксували два безпілотники, однак відомство не розкриває подробиць, бо розслідування триває.

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Вночі 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, що з 2022 року є базою для українських літаків Антонов, знайшли дрон з прикріпленими до нього детонаторомта вибуховою речовиною. Безпілотник був на посадковій смузі — біля українського вантажного літака Ан-124 Руслан.

Через інцидент літаки довелося перенаправляти. Один з вантажних бортів DHL відклав посадку та робив додаткове коло, коли зіткнувся у повітрі з невідомим предметом — це міг бути ще один БпЛА, що пізніше підтвердили пілоти.

7 серпня американська розвідка заявила, що дрон із вибухівкою, який знайшли біля українського вантажного літака Руслан в аеропорту Лейпцига, ймовірно, пов’язаний із російським урядом. У США та Європі вважають, що подібні інциденти можуть бути частиною російських розвідувальних операцій для перевірки готовності країн НАТО.