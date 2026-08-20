Під час масованої атаки Росії. Безпілотник перетнув повітряний простір Румунії та впав біля кордону з Україною

Для моніторингу ситуації були підняті два літаки F-18 (фото ілюстративне) (Фото: Скриншот відео / OSINTtechnical / Х.com)

У ніч проти четверга, 20 серпня, безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії і незабаром упав у незаселеній місцевості повіту Тулча.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Румунії, розміщеному у соцмережі Х (Twitter).

Як зазначається, о 02:23 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною.

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Національний військовий командний центр (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів з оповіщення населення в даному районі. Повідомлення RO-Alert було передано о 03:20.

О 03:21 БПЛА увійшов у національний повітряний простір приблизно за 13 км на схід від муніципалітету Галац.

Незабаром, о 03:24, екіпаж гелікоптера IAR-330 SOCAT повідомив, що ціль впала приблизно за чотири кілометри на північний схід від міста Грінду, повіт Тулча, у незаселеній місцевості.

Після падіння БПЛА виникла пожежа, яка згасла самостійно. Повідомлень про жертви та збитки наразі немає, уточнили у міністерстві.

Повітряну тривогу скасували о 03:52.

Також повідомляється, що до місця інциденту для забезпечення безпеки району прямує військова група

У Міністерстві також повідомили, що для моніторингу ситуації були підняті два літаки F-18 Військово-повітряних і космічних сил Іспанії. Для повітряної розвідки виліт здійснив вертоліт IAR-330 SOCAT Військово-повітряних сил Румунії.

У ніч проти 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та реактивні безпілотники. Повітряні цілі фіксували одразу в кількох регіонах країни, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині.

У Києві кількість загиблих внаслідок російського удару збільшилась до 11.