Мобільний інтернет у місті, ймовірно, не з’явиться до закінчення форуму (Фото: REUTERS/Stringer)

Перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму , який є головною іміджевою вітриною Кремля для іноземних гостей, розпочався з масштабного збою мобільного інтернету в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у середу, 3 червня.



Наразі у жителів міста не відкриваються сайти, не працюють мобільні застосунки, а нестабільне функціонування фіксують навіть на ресурсах із так званих білих списків. З кожною годиною кількість скарг від містян на перебої в роботі мережі лише зростає.

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Інфографіка: ЦПД

Самі жителі Санкт-Петербурга очікують, що повноцінного звʼязку в місті не буде ще щонайменше три доби, оскільки на форум має прибути російський диктатор Володимир Путін. Таким чином, заради безпеки очільника Кремля цілому мегаполісу фактично відключають мобільний інтернет саме під час головного економічного заходу року.

У ЦПД наголошують, що Кремль роками вкладає колосальні бюджетні ресурси в ПМЕФ, аби створити для іноземних делегацій ілюзію успішної Росії, стабільної економіки та привабливого інвестиційного клімату. Натомість тепер гості форуму змушені спостерігати реальність країни, яка безпосередньо зіштовхнулася з наслідками розвʼязання агресивної війни проти України.

Атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі — головне

У ніч проти 3 червня, якраз у день відкриття форуму, українські дрони здійснили масштабну атаку на Ленінградську область. Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив ураження стратегічного промислового об'єкта, а журналісти проєкту Схеми оприлюднили супутникові знімки Planet Labs, які зафіксували масштабну пожежу на території Петербурзького нафтового термінала.

Окрім цього, за інформацією джерел NV, за допомогою FPV-дронів у регіоні було успішно уражено російський патрульний корвет, який міг охороняти танкери тіньового флоту РФ. За даними аналізу російського незалежного видання Агентство.Новости, одна з пожеж внаслідок нальоту БпЛА спалахнула у Кронштадті всього за три кілометри від головного майданчика економічного форуму, де заплановано виступ Володимира Путіна.