Новопризначений прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вкотре закликав президента Тамаша Шуйока піти у відставку, цього разу встановивши дедлайн до кінця травня, повідомляє Bloomberg .

Мадяр зустрів Шуйока відразу після складання присяги на посаду прем'єра і закликав його «мати сміливість» піти, зазначивши, що президент не зміг протистояти помилкам колишнього уряду Віктора Орбана.

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«Час піти з честю, поки це можливо», — сказав Мадяр.

Він також підкреслив, що Шуйок не може представляти Угорщину на посаді президента та дав йому час до 31 травня, щоб залишити посаду.

Крім того, прем'єр вибачився за дії колишнього уряду, зокрема за те, що не були розслідувані напади на журналістів і цивільних громадян.

Вперше Мадяр закликав Шуйока піти у відставку одразу після перемоги на парламентських виборах, під час мітингу, закликаючи «всіх маріонеток, які перебували при владі протягом останніх 16 років, зробити те саме».

Тамаш Шуйок став президентом Угорщини за результатами голосування парламенту у 2024 році. Раніше, з 2015 року, він працював суддею Конституційного суду країни, а у 2016 році був обраний його головою.

9 травня в Угорщині відбулося установче засідання парламенту, на якому обрані нещодавно депутати склали присягу та офіційно обрали Петера Мадяра прем'єр-міністром.

Партія Тиса отримала абсолютну більшість місць. Мадяра обрали прем'єром 140 голосами «за» та 54 голосами «проти». Експрем'єр Віктор Орбан установче засідання нового парламенту не відвідав.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія Тиса на чолі з Петером Мадяром. Він заявляв, що одним з його перших кроків на посаді очільника уряду стане призупинення роботи державних ЗМІ.