Мадяр скасував режим надзвичайного стану в Угорщині, введений Орбаном «через загрозу війни»

Новий премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про скасування режиму надзвичайного стану, який раніше запровадив його попередник Віктор Орбан через "загрозу війни".

«Сьогодні, через чотири роки, припиняється введений Орбаном режим надзвичайного стану, пов’язаний із загрозою війни, і разом із цим ми прощаємося з урядуванням на підставі указів, запроваджених шість років тому. Ми повертаємося до нормального життя», — написав Мадяр у Facebook.

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Надзвичайний стан Орбан спершу ввів на тлі пандемії COVID-19, а згодом продовжив його через повномасштабну агресію Росії проти України. Відтоді влада в Будапешті регулярно продовжувала його дію.

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

9 травня в Угорщині відбулося установче засідання парламенту, на якому обрані нещодавно депутати склали присягу й офіційно обрали Мадяра прем'єр-міністром.