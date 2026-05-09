В Угорщині обрані депутати склали присягу та офіційно обрали Петера Мадяра прем'єр-міністром

У своїй першій промові на посаді Петер Мадяр пообіцяв «не правити», а «служити» своїй країні (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

9 травня в Угорщині відбулося установче засідання парламенту, на якому обрані нещодавно депутати склали присягу та офіційно обрали Петера Мадяра прем'єр-міністром .

Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту, повідомили угорські видання Telex та 444.

Партія Тиса отримала абсолютну більшість місць. Мадяра обрали прем'єром 140 голосами «за» та 54 голосами «проти».

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Депутати привітали результати голосування оплесками, також радісними вигуками нового прем'єра вітали люди, які спостерігали за установчим засіданням з центральної площі Будапешта.

У своїй першій промові на посаді Мадяр пообіцяв «не правити», а «служити» своїй країні.

«Я служитиму доти, доки моя служба буде корисною, я робитиму це якнайкраще, доки зможу, і поки цього вимагає угорська нація», — заявив Мадяр.

Раніше спікеркою угорського парламенту обрали заступницю голови партії Тиса Агнеш Форстхоффер — за її призначення віддали 193 голоси «за» і два проголосували «проти».

Вона оголосила, що її першим кроком буде повернення до будівлі парламенту прапора Європейського Союзу, який звідти прибрали ще 12 років тому.

Експрем'єр Віктор Орбан установче засідання нового парламенту не відвідав.

З його сторінки у Facebook прибрали статус «прем'єр-міністр» — тепер там написано лише «офіційна сторінка Віктора Орбана в соціальних мережах».

Мадяр напередодні складання присяги закликав співгромадян відсвяткувати закінчення 16-річного правління Віктора Орбана.



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12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула партія Тиса на чолі з Петером Мадяром.

Мадяр вже оголосив, що одним з його перших кроків на посаді очільника уряду стане призупинення роботи державних ЗМІ.