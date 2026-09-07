Модуль штучного інтелекту. Компанія з України увійшла в список переможців конкурсу НАТО Блокування аеродромів противника

Розробники з України запропонували модуль штучного інтелекту для наведення на ціль, який має підвищувати автономність і точність систем ураження. (Фото: mod.gov.ua)

Компанії з Чехії, Польщі та України перемогли в конкурсіз інновацій Persistent Airfield Denial , проведеного Командуванням НАТО з трансформації та Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Про це 7 вересня повідомили представники Міноборони України.

Мета Persistent Airfield Denial (Постійного блокування аеродромів противника) — пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника, заявили українські офіцери.

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Перше місце посіла чеська команда LPP Holding, яка представила далекобійне рішення, розраховане на роботу з мінімальною залежністю від зовнішнього управління.

Друге місце було присуджене польській команді, яка висунула комплексну пропозицію заздалегідь спланованого ураження елементів аеродромної інфраструктури противника.

Третє місце посіли розробники з України, які запропонували модуль штучного інтелекту для наведення на ціль, який має підвищувати автономність і точність систем ураження.

«Організатори отримали на конкурс понад 60 заявок. Під час фіналу челенджу у Варшаві (Польща) свої рішення представили дев’ять команд. Наступним етапом стане тестування та бойова апробація рішень, що дозволить оцінити їхню ефективність та потенціал для подальшого масштабування», — резюмували в Міноборони.

13 серпня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомила, що ще на початку 2026-го під час військових навчань у Німеччині американські військовослужбовці зіткнулися у тренувальному бою з українськими операторами дронів. Українські підрозділи БпЛА «легко» виявляли та уражали американських військових і бронетехніку, яка прибула з військової бази Форт-Худ у Техасі.

Як розповіли джерела газети, у навчаннях взяли участь близько 3 500 американських військовослужбовців. Їхнім завданням було атакувати позиції, які захищали сили супротивника на військовому полігоні, підкріплені українськими військовими з 412-ї бригади Сил безпілотних систем Nemesis. За словами американських чиновників, яких проінформували про навчання, українські оператори дронів знищили американську бронетанкову бригаду під час навчань.

28 серпня агентство Associated Press повідомило, що в Німеччині стартували навчання, розроблені Зеленими беретами армії США для польських військ. При чому навчання імітували умови війни Росії проти України.

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«Ці навчання є свідченням зосередженості деяких підрозділів американських збройних сил на вивченні новітніх методів боротьби з безпілотниками та демонструють спільну роботу України з США та їхніми союзниками по НАТО, щоб протидіяти загрозі можливих подальших дій Росії в найближчі роки, навіть попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа попереджала про скорочення військ США у Європі», — резюмувало АР.