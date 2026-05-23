У місті Губаха Пермського краю РФ виникла пожежа на хімзаводі після атаки БпЛА 23 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Пермському краї РФ у суботу, 23 травня, пролунали вибухи. За даними моніторингового Telegram-каналу Astra , дрони атакували місцевий хімзавод Метафракс.

На території підприємства розпочалася пожежа.

Губернатор російського регіону Дмитро Махонін підтвердив удар БпЛА «по одному з промислових підприємств». За його твердженням, постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби.

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Osint-канал Exilenova+ повідомляє, що під удар потрапила територія хімічного комплексу АКМ компанії Метафракс, розташована у місті Губаха Пермського краю.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Потужність комплексу — майже 900 тонн аміаку та понад 1600 тонн карбаміду на добу.

29 квітня Служба безпеки України заявила про завдання удару по російській нафтоперекачувальній станції поблизу міста Перм, розташованій більш ніж за 1500 км від України. На станції виникла масштабна пожежа, що не припинялася впродовж кількох діб.