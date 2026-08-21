У ніч на п'ятницю, 21 серпня, Пермський край Росії атакували безпілотники , над нафтопереробним заводом Лукойл-Пермнафтооргсинтез помітили дим.

Про це пише Telegram-канал Astra, посилаючись на OSINT-аналітика.

На тлі атаки над територією нафтопереробного заводу Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермі помітили стовп диму. Водночас місцева влада офіційно не повідомляла про можливі наслідки атаки.

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Крім цього, через загрозу безпілотників уранці в аеропорту Большое Савино запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків, зазначили в Astra.

Напередодні у Пермі пролунали сигнали повітряної тривоги, мешканці кількох районів заявляли про звуки вибухів.

Лукойл-Пермнефтеоргсинтез є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Завод, що входить до групи Лукойл, щороку переробляє понад 13 млн тонн нафти та виробляє, зокрема, бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і мастильні матеріали.

Підприємство є одним із ключових промислових об'єктів регіону та найбільш технологічно розвинених заводів Росії, постачаючи паливо на внутрішній ринок і для експорту, наголосили в Astra.

29 липня безпілотники атакували НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез у Пермському краї Росії, розташований більш ніж за 1500 км від кордону України, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. За даними СБУ, удар припав на установку первинної переробки нафти — один із ключових об'єктів заводу, який щороку може переробляти близько 13 млн тонн сировини.