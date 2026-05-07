Надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Radio NV, що, за даними європейської розвідки, колишньому заступнику секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу часів, коли він перебував на посаді міністра оборони, Руслану Цалікову інкримінують організацію змови.

«Європейські координаційно-розвідувальні структури вже давним-давно говорять про те, що сам Путін найбільше підозрює Шойгу. Не випадково в березні було заарештовано Руслана Цалікова, колишнього заступника міністра оборони Шойгу», — зазначив Безсмертний в ефірі Radio NV.

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Він додав, що попри повідомлення, що Цалікова обвинувачують у відмиванні коштів та корупції, насправді йому «інкримінується організація змови», а утримання його за статтями про корупцію та відмивання коштів використовується як прикриття.

За даними звіту європейської розвідки, про який розповіли CNN, Financial Times та російський опозиційний проєкт Важные истории, Путін боїться, що його вб’ють безпілотники, а російська еліта організує замах чи переворот. Зокрема, він побоюється використання безпілотників «для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти». Саме тому російська Федеральна служба охорони (ФСО), яка дбає про фізичну безпеку найвищих посадових осіб Росії, значно посилила безпекові заходи щодо Путіна.

Також у цьому звіті йдеться про те, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який з травня 2024 року є секретарем Ради безпеки РФ, «асоціюється із ризиком спроби держперевороту». Арешт його колишнього першого заступника, Руслана Цалікова, 5 березня 2026 року розглядається як «порушення неформальних гарантій безпеки для еліт, що послаблює позиції Шойгу» та підвищує ймовірність того, що він сам може стати об'єктом кримінального переслідування.

