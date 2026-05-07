Ексзаступнику Шойгу, якого заарештували в березні, інкримінують організацію змови — дипломат про дані розвідки

7 травня, 02:32
Ексзаступника Шойгу Руслана Цалікова затримали 5 березня 2026 року (Фото: mil.ru)

Ексзаступника Шойгу Руслана Цалікова затримали 5 березня 2026 року (Фото: mil.ru)

Надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний розповів в інтерв'ю Radio NV, що, за даними європейської розвідки, колишньому заступнику секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу часів, коли він перебував на посаді міністра оборони, Руслану Цалікову інкримінують організацію змови.

«Європейські координаційно-розвідувальні структури вже давним-давно говорять про те, що сам Путін найбільше підозрює Шойгу. Не випадково в березні було заарештовано Руслана Цалікова, колишнього заступника міністра оборони Шойгу», — зазначив Безсмертний в ефірі Radio NV.

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Він додав, що попри повідомлення, що Цалікова обвинувачують у відмиванні коштів та корупції, насправді йому «інкримінується організація змови», а утримання його за статтями про корупцію та відмивання коштів використовується як прикриття.

https://www.youtube.com/watch?v=48_bf-Sdi1I

За даними звіту європейської розвідки, про який розповіли CNN, Financial Times та російський опозиційний проєкт Важные истории, Путін боїться, що його вб’ють безпілотники, а російська еліта організує замах чи переворот. Зокрема, він побоюється використання безпілотників «для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти». Саме тому російська Федеральна служба охорони (ФСО), яка дбає про фізичну безпеку найвищих посадових осіб Росії, значно посилила безпекові заходи щодо Путіна.

Також у цьому звіті йдеться про те, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який з травня 2024 року є секретарем Ради безпеки РФ, «асоціюється із ризиком спроби держперевороту». Арешт його колишнього першого заступника, Руслана Цалікова, 5 березня 2026 року розглядається як «порушення неформальних гарантій безпеки для еліт, що послаблює позиції Шойгу» та підвищує ймовірність того, що він сам може стати об'єктом кримінального переслідування.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Росія Сергій Шойгу Палацовий переворот Роман Безсмертний Радіо NV

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