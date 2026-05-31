У Парижі святкування перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів переросло в заворушення: фанати палили автомобілі, били вітрини та запускали піротехніку в бік поліції.

Про це повідомляє Le Figaro.



Основні святкування відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися близько 20 тисяч людей. Частина вболівальників підпалювала автомобілі, велосипеди та сміттєві баки, запускала феєрверки в бік поліції та розбивала вітрини магазинів.

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Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier

За даними видання, постраждав щонайменше один поліцейський. Також повідомляється про двох постраждалих серед уболівальників. Один із них упав у Сену в районі набережної Сен-Бернар, його дістали рятувальники. Ще один дістав ножове поранення в 11-му окрузі Парижа біля площі Республіки.

Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier

Tirs de feux d’artifice et de lacrymogène. Les forces de l’ordre sont prises à partie. pic.twitter.com/UEyO0HPFEp — Jeanne Durieux (@JeanneDurieux3) May 30, 2026

Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier

У столичному регіоні затримали близько 140 людей, 45 із них помістили під варту. Поліція також вилучила сотні піротехнічних засобів і фаєрів.

Au milieu des Champs Élysées, des individus se tirent dessus à coups de mortiers. pic.twitter.com/pUE3OsRMEN — Clara Hidalgo (@ClaraHidalgo99) May 30, 2026

Les projectiles jaillissent sur le rond-point de Saint-Cloud. Quelques centaines de personnes s’éparpillent au gré des charges des FDO, avant de revenir sur le rond-point. pic.twitter.com/jzDLxmBmqw — Jeanne Durieux (@JeanneDurieux3) May 30, 2026

Sur les Champs-Elysées, un homme est interpellé sous les yeux de la foule qui essaie d’encercler les forces de l’ordre. pic.twitter.com/PZ6TjqZUPG — Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) May 30, 2026

Les forces de l'ordre ont été mobilisées dans plusieurs endroits de la capitale après la victoire du PSG en Ligue des champions ce samedi. Plusieurs supporters se sont livrés à des débordements. pic.twitter.com/1MBEiGDANW — Le Figaro (@Le_Figaro) May 30, 2026

La situation se tend sur les Champs Élysées. Des individus provoquent les forces de l’ordre qui ripostent en tentant de disperser la foule. pic.twitter.com/uj2DimboRf — Clara Hidalgo (@ClaraHidalgo99) May 30, 2026

Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier

ПСЖ переміг Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів і вдруге поспіль став переможцем турніру.