У Парижі почалися заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів — фото, відео
Париж увечері 30 травня після перемоги ПСЖ (Фото: UEFA Champions League REUTERS/Abdul Saboor)
У Парижі святкування перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів переросло в заворушення: фанати палили автомобілі, били вітрини та запускали піротехніку в бік поліції.
Про це повідомляє Le Figaro.
Основні святкування відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися близько 20 тисяч людей. Частина вболівальників підпалювала автомобілі, велосипеди та сміттєві баки, запускала феєрверки в бік поліції та розбивала вітрини магазинів.
За даними видання, постраждав щонайменше один поліцейський. Також повідомляється про двох постраждалих серед уболівальників. Один із них упав у Сену в районі набережної Сен-Бернар, його дістали рятувальники. Ще один дістав ножове поранення в 11-му окрузі Парижа біля площі Республіки.
У столичному регіоні затримали близько 140 людей, 45 із них помістили під варту. Поліція також вилучила сотні піротехнічних засобів і фаєрів.
ПСЖ переміг Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів і вдруге поспіль став переможцем турніру.