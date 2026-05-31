У Парижі почалися заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів — фото, відео

31 травня, 00:39
Париж увечері 30 травня після перемоги ПСЖ (Фото: UEFA Champions League REUTERS/Abdul Saboor)

Париж увечері 30 травня після перемоги ПСЖ (Фото: UEFA Champions League REUTERS/Abdul Saboor)

У Парижі святкування перемоги ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів переросло в заворушення: фанати палили автомобілі, били вітрини та запускали піротехніку в бік поліції.

Про це повідомляє Le Figaro.

Основні святкування відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися близько 20 тисяч людей. Частина вболівальників підпалювала автомобілі, велосипеди та сміттєві баки, запускала феєрверки в бік поліції та розбивала вітрини магазинів.

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REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
https://twitter.com/Le_Figaro/status/2060834724038226412?s=20

За даними видання, постраждав щонайменше один поліцейський. Також повідомляється про двох постраждалих серед уболівальників. Один із них упав у Сену в районі набережної Сен-Бернар, його дістали рятувальники. Ще один дістав ножове поранення в 11-му окрузі Парижа біля площі Республіки.

REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier

У столичному регіоні затримали близько 140 людей, 45 із них помістили під варту. Поліція також вилучила сотні піротехнічних засобів і фаєрів.

REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier

ПСЖ переміг Арсенал у фіналі Ліги чемпіонів і вдруге поспіль став переможцем турніру.

REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Abdul Saboor, REUTERS/Benoit Tessier
Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Ліга чемпіонів ПСЖ (Paris SG) Париж Франція Футбол

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