Трамп скликає засідання кабміну через ситуацію навколо Ірану

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 травня, проведе засідання кабінету міністрів у заміській резиденції Кемп-Девід. Головною темою стане ситуація навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту.

Про це повідомляє New York Post.

Очікується участь усіх ключових членів адміністрації — зокрема директорки національної розвідки Тулсі Габбард, яка йде з посади.

Крім іранського питання, на засіданні обговорять поточні результати роботи адміністрації та інші питання внутрішньої і зовнішньої політики.

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За даними американської сторони, переговорний процес щодо Ірану може наблизитися до потенційної домовленості — втім напруженість між країнами залишається високою на тлі нещодавніх ударів США по цілях на півдні Ірану. Це стане вже 12-м засіданням кабінету з моменту обрання Трампа в січні 2025 року.

Перемир’я США з Іраном — що відомо



26 травня американські військові завдали оборонних ударів по іранських катерах і зенітно-ракетному комплексу на півдні країни. Того ж дня Трамп заявив, що запаси збагаченого урану Ірану мають бути знищені — у США, на території Ірану або в іншому погодженому місці.

Паралельно тривають переговори. За даними ЗМІ, Іран заявив про готовність вивезти запаси високозбагаченого урану до Китаю за умови отримання гарантій від Пекіна. Однак держсекретар Марко Рубіо зазначив, що переговори гальмують через розбіжності у формулюваннях угоди.

24 травня президент США Дональд Трамп заявив, що документ між Сполученими Штатами та Іраном «здебільшого узгоджений» і очікує остаточного затвердження.За інформацією Axios, анонсована Трампом угода є меморандумом про взаєморозуміння, проєкт якого передбачає припинення вогню на 60 днів.