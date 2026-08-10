21 день на подання планів: Пентагон вимагає від американських оборонних компаній терміново збільшити виробництво та постачання зброї — WP

Міністерство оборони США 5 серпня направило провідним американським оборонним компаніям меморандум, у якому закликало терміново збільшити обсяги виробництва та постачання озброєння на тлі виснаження арсеналів через війну в Ірані, пише The Washington Post з посиланням на документ.

У меморандумі заступник міністра оборони Стів Файнберг дав керівникам оборонних підприємств не більш як 21 день на подання планів щодо «значного прискорення, більш агресивних графіків поставок та/або збільшення виробництва критично важливих видів озброєння».

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Файнберг написав, що багаторічні цикли розробки наразі є неприйнятними, і США мусять різко прискорити виконання програм і розширити виробничі потужності. Він звернувся до оборонних компаній з проханням запропонувати конкретні капітальні інвестиції та розширення об'єктів, пише WP.

«Розкажіть, як ми будемо співпрацювати як партнери, і продемонструйте свою готовність долучитися до цього процесу», — написав він у меморандумі.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив наявність меморандуму та заявив, що співпраця уряду з лідерами галузі для прискорення виробництва «не є чимось новим».

«Це був чіткий намір президента та цього міністра з самого початку», — заявив Парнелл і додав, що меморандум буде врахований у бюджеті на 2028 фінансовий рік.

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За даними трьох джерел WP, у липні у Білому домі відбулася традиційна зустріч оборонних підрядників та стартапів з Кремнієвої долини, що спеціалізуються на озброєнні, з міністром оборони Пітом Гегсетом та іншими представниками уряду. Керівникам таких компаній як Lockheed Martin, Northrop Grumman та Boeing запропонували безпосередньо лобіювати законодавців з метою збільшення видатків на оборону шляхом узгодження в Конгресі, повідомили джерела.

Вимоги про прискорення темпів постачань озброєння з’явилися на тлі зменшення американського арсеналу ракет через війну в Ірані. Лише за перший місяць війни Штати, за даними WP, випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад 1000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. США також використали понад 1300 тактичних балістичних ракет.

Світові запаси ракет Patriot станом на минулий тиждень скоротилися з 2200 до менш ніж 827, а ракет THAAD — з 452 до менш ніж 278, згідно з аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), пише WP.

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4 серпня Reuters із посиланням на три джерела писало, що Сполучені Штати використали майже усі свої запаси ракет ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM), а також майже половину світових запасів крилатих ракет Tomahawk упродовж п’ятимісячної війни з Іраном. У Пентагоні та Білому домі цю інформацію заперечують.

5 серпня газета Washington Post з посиланням на два джерела написала, що Трамп звинуватив міністра оборони Піта Гегсета через те, що Пентагон увів його в оману через дефіцит ракет для війни з Іраном. Президент вимагав від глави Пентагону пояснень, оскільки він думав, що проблема з ракетами «була вирішена».

Згодом Трамп заперечив інформацію про дефіцит ракет у США та пригрозив ув’язненням джерелам ЗМІ, які заявляють про нестачу зброї. Він заявив, що Штати мають «величезні запаси боєприпасів, особливо окремих видів».

Вже 7 серпня Трамп все ж визнав, що запаси окремих видів боєприпасів у Сполучених Штатах стали більш обмеженими.