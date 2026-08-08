У США достроково усунули від служби генерала, який відповідав за військову підтримку України

Пентагон достроково усунув генерала, який відповідав за операції в Європі та допомогу Україні (Фото: U.S. Army V Corps / X)

Пентагон достроково усунув від служби командувача 5-го армійського корпусу Чарльза Костанцу, який координував військові операції американських сил у Європі та підтримку України.

Про це у п’ятницю, 7 серпня, пише ABC News.

За словами представника американської армії, генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу усунули від командування протягом останніх кількох днів, хоча його повноваження мали завершитися лише приблизно через два місяці. Причини такого рішення наразі залишаються невідомими.

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Його наступником мав стати генерал-майор Томас Фелті, кандидатуру якого Сенат США вже затвердив для запланованої передачі командування в жовтні, зазначили у виданні.

Там підкреслили, що відставка Костанци відбулася на тлі масштабних змін у вищому військовому керівництві США. За час роботи міністра оборони Піта Гегсета понад два десятки високопоставлених офіцерів були звільнені або усунуті від виконання обов’язків, причому причини багатьох таких рішень публічно не пояснювали.

Водночас джерело, знайоме із ситуацією, заявило, що усунення Костанци не пов’язане з політикою Гегсета щодо перебудови керівного складу американської армії та не має політичного підґрунтя.

Костанца очолював 5-й армійський корпус із квітня 2024 року. До цього він командував 3-ю піхотною дивізією у Форт-Стюарті, штат Джорджія. Наразі обов’язки командувача корпусу тимчасово виконує бригадний генерал Джон Б. Маунтфорд, який раніше був заступником командувача з питань готовності 5-го армійського корпусу.

У виданні нагадали, що 5-й армійський корпус відповідає за командування американськими сухопутними силами та координацію військових операцій США в Європі. Частина його підрозділів дислокується в Польщі, а після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну корпус відіграє важливішу роль у координації американської підтримки Києва та забезпеченні присутності військ США на східному фланзі НАТО, додали там.

В ABC News наголосили, що цього року Пентагон скоротив американську військову присутність у Європі. У червні глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати приступають до перегляду чисельності військ у Європі та розкритикував союзників по НАТО за те, що вони «не беруть на себе більшої відповідальності за власну безпеку».

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Раніше видання The New York Times писало, що США планують істотно скоротити кількість літаків і військових кораблів, які вони надають для операцій НАТО в Європі. За даними журналістів, офіційний документ із планом скорочення кількості авіації був переданий союзникам на початку червня.