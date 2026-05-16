Не провоював і пів року: на війні в Україні «задвохсотився» російський актор Павло Чернявський

16 травня, 13:38
Актор Павло Чернявський підписав контракт с російським Міноборони наприкінці 2025 року (Фото: kino-teatr.ru)

Актор Павло Чернявський підписав контракт с російським Міноборони наприкінці 2025 року (Фото: kino-teatr.ru)

На війні, розв’язаній державою-агресором РФ проти України, загинув російський актор Павло Чернявський, відомий за ролями в серіалах Щасливі разом та Слід. Контракт з російським Міноборони він уклав у грудні 2025 року. 

Про загибель Чернявського росЗМІ повідомили у суботу, 16 травня, зауважуючи, шо загинув він ще 3 березня.

Також російські пропагандистські ресурси пишуть, що незадовго до підписання контракту Чернявський зіграв роль військового і говорив, що йому «личить форма».

Реклама

Читайте також:
У Києві чоловік випав з 11-го поверху, рятуючись від нападника з ножем, підозрюваний виявився росіянином

Однією з останніх робіт Чернявського в кіно став пропагандистський фільм СВОИ. Балада про війну («СВО», або «спеціальна воєнна операція» — це штучно створений термін, яким керівництво РФ називає війну проти України).

Окрім акторства, Павло Чернявський підробляв тамадою на весіллях та приватних заходах.

Читайте також:
Росіянин подав скаргу на Соловйова через його лайку, але в Роскомнагляді сказали, що слово під*рас — не матюк

Поховали актора-окупанта в його рідному місті Омську.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Війна Росії проти України Російський актор Міноборони РФ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies