На війні, розв’язаній державою-агресором РФ проти України, загинув російський актор Павло Чернявський, відомий за ролями в серіалах Щасливі разом та Слід. Контракт з російським Міноборони він уклав у грудні 2025 року.

Про загибель Чернявського росЗМІ повідомили у суботу, 16 травня, зауважуючи, шо загинув він ще 3 березня.

Також російські пропагандистські ресурси пишуть, що незадовго до підписання контракту Чернявський зіграв роль військового і говорив, що йому «личить форма».

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Однією з останніх робіт Чернявського в кіно став пропагандистський фільм СВОИ. Балада про війну («СВО», або «спеціальна воєнна операція» — це штучно створений термін, яким керівництво РФ називає війну проти України).

Окрім акторства, Павло Чернявський підробляв тамадою на весіллях та приватних заходах.

Поховали актора-окупанта в його рідному місті Омську.