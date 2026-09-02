У Defense Express підрахували, скільки ракет до Patriot зможе закупити Україна за 2 млрд євро із позики ЄС

У Defense Express підрахували можливу кількість ракет-перехоплювачів до Patriot , яку Україна зможе придбати за 2 млрд євро у межах кредиту ЄС.

Про це йдеться на сайті військового порталу.

Там зазначили, що орієнтовна кількість ракет залежатиме передусім від ціни PAC-3 MSE. Найчастіше вказують вартість близько 4−5 млн доларів за одну таку ракету, однак це ціна для американської армії. Наприклад, у вересні 2025 року Пентагон замовив 1970 ракет PAC-3 MSE за 9,8 млрд доларів. У середньому це становило близько 4,97 млн доларів за одиницю.

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Для європейських країн ціна виявилася вищою. Наприкінці 2024 року Німеччина погодила закупівлю 120 ракет PAC-3 MSE, загальна вартість яких становила 763,5 млн євро. Військовий портал наголосив, що одна ракета обходилася приблизно у 6,36 млн євро, або 6,61 млн доларів за курсом на той момент.

У Defense Express підкреслили, що також для інших регіонів вартість може виявитися ще вищою. У лютому 2026 року США схвалили продаж Саудівській Аравії 730 ракет PAC-3 MSE на суму до 9 млрд доларів. Максимальна вартість у такому разі становила б близько 12,3 млн доларів за ракету. Водночас ця цифра не є остаточною ціною контракту, оскільки йшлося лише про граничну вартість потенційної угоди.

За нинішнього співвідношення валют 2 млрд євро — це приблизно 2,32 млрд доларів. Якщо Україна зможе закуповувати PAC-3 MSE за ціною, близькою до тієї, яку платить американська армія, цих коштів вистачить приблизно на 460−580 ракет. За німецькою ціною можна було б придбати близько 315 ракет, а за ціною Саудівської Аравії — лише близько 190.

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Однак для України визначальним питанням залишається не лише вартість, а й можливість отримати необхідну кількість ракет. Навіть закупівля приблизно 315 PAC-3 MSE відповідала б орієнтовно половині їхнього річного виробництва, додали на порталі.

1 вересня Суспільне з посиланням на власні джерела писало, що Україна звернулася до Єврокомісії з проханням виділити понад €2 млрд із позики ЄС на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Київ також передав перелік іншого озброєння, на яке планує спрямувати частину €6 млрд, що залишилися в оборонній частині позики, переважно на вироблені в Україні та ЄС безпілотники.

Patriot для України — що відомо

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5 серпня Financial Times повідомила, що президент США Дональд Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленському, який просив передати Україні кілька сотень ракет-перехоплювачів для Patriot, пояснивши це обмеженими американськими запасами через потреби Вашингтона на Близькому Сході.

13 серпня Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас звернулася до всіх країн-членів, які мають на складах ракети для Patriot, із проханням передати їх Україні. 24 серпня прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що у вересні планує вирушити до США разом з іншими лідерами ЄС, щоб переконати Трампа надати Україні доступ до американських запасів перехоплювачів напередодні зими.

25 серпня Зеленський повідомив, що Україна вже отримала невелику партію ракет Patriot, ракети AIM для систем NASAMS, а також підтвердження щодо декількох систем ППО Crotale та ракет до них.