Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

У повідомленні йдеться, що вежа забезпечувала резервний обмін оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, які прикривали об'єкт.

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Диверсію здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив свою частину. Налагодивши зв’язок із рухом Атеш, він долучився до опору російській владі через незгоду з політикою керівництва країни та свавіллям, з яким зіткнувся в армії.

Втрата вежі порушила передачу даних і залишила охорону без стабільної координації.

Незабаром по комплексу було завдано удару безпілотниками, уточнює Атеш.

2 вересня в Пермі сталася пожежа на заводі Протон-ПМ, що виробляє ракетні двигуни.

21 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження українськими силами нафтопереробного заводу в Пермі, а також заявив про удари по військовому аеродрому Маринівка та інших російських військових об'єктах.

Українські сили уразили нафтопереробний завод у Пермі, розташований на відстані понад 1600 км від кордону з Україною, військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, а також цілі в Чорному морі. У ніч на 21 серпня безпілотники атакували Пермський край Росії; над нафтопереробним заводом Лукойл-Пермнафтооргсинтез було помічено стовп диму. Через атаку в аеропорту Велике Савіно запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків, а жителі Пермі повідомляли про вибухи.