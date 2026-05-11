Два верхні нагадують соски. Британський флот оновить жіночі парадні кітелі через «недоречне розташування» верхніх ґудзиків

Про це повідомляє The Telegraph.

Форма має чотири ряди по два ґудзики. Критику викликали саме верхній ряд, який розташований на рівні центру грудей і через це вони нагадають вигляд сосків. і розташовані на тому самому рівні. «Розташування двох верхніх „декоративних“ ґудзиків на старій моделі кітеля № 1 для жінок-офіцерів вважається недоречним», — йдеться у внутрішній службовій записці флоту.

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На новий дизайн парадного кітеля № 1 планують витратити 200 тисяч фунтів стерлінгів. Як зазначили у відомстві, оновлення зроблять «коштом Корони», тобто за гроші платників податків.

Оновлений кітель почнуть запроваджувати у вересні: його видадуть більш ніж 950 жінкам-офіцерам, які нині проходять службу. Сержантського та старшинського складу, кітелі яких мають три ряди ґудзиків, зміни не торкнуться.

Джерело видання Times в Королівському флоті розкритикувало витрати на оновлення військової форми, вважаючи ці зміни незначними й такими, що не виправдовують витрачені кошти. Там зазначили, що проблему можна було вирішити простіше — можна було змінити вже наявну форму.

Натомість представник флоту пояснив, що новий дизайн враховує зауваження жінок-офіцерів щодо крою куртки та є позитивним кроком для покращення умов служби. За його словами, витрати на нову форму компенсують за рахунок зменшення кількості виданих комплектів.