У Росії масово скасували проведення парадів на 9 травня — у багатьох регіонах (Фото: Reuters/Yulia Morozova)

У 15 регіонах країни-агресора Росії скасували паради на 9 травня . Про це 6 травня повідомляє видання Astra з посиланням на власний підрахунок.

Зокрема, про повне скасування на 9 травня заявили в таких регіонах:

Бєлгородська область ;

Воронезька область ;

Курська область ;

Краснодарський край ;

Ленінградська область ;

Нижегородська область ;

Новгородська область ;

Псковська область ;

Рязанська область ;

Саратовська область ;

Ростовська область ;

Калузька область ;

Орловська область ;

Брянська область ;

Чувашія.

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Фото: t.me/astrapress

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цьогоріч пройде без військової техніки, тільки з марширувальною колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

У ніч на 4 травня в Москві прогримів вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

4 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що над парадом у Москві 9 травня можуть з’явитися українські дрони.

«Росія оголосила парад 9 травня, але там не буде військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями», — зазначив президент на відкритті VIII саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані.

У Росії на слова Зеленського відреагували черговими погрозами. Член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пригрозив Україні «невідворотною відповіддю» в разі провокацій під час параду в Москві.

Крім того, 5 травня в Москві та Петербурзі почали вимикати мобільний інтернет перед парадом на 9 травня.