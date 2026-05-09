Колона військових із Північної Кореї пройшла на параді у Москві 9 травня 2026 року (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

У параді у Москві у суботу, 9 травня, взяли участь військові з КНДР, які воювали на боці окупантів у Курській області, повідомляє російський Telegram-канал Astra.

Північнокорейські військові вперше маршували Красною площею окремою колоною, пишуть російські пропагандисти.

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov/Pool

Загалом парад тривав близько 45 хвилин. Він вперше з 2007 року пройшов без військової техніки та в обмеженому режимі. У заході взяли участь лише кілька закордонних гостей — зокрема, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, король Малайзії Султан Ібрагім та президент Лаосу Тонглун Сісуліт.

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Диктатор Володимир Путін виступив з промовою, у якій заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.

9−11 травня в Україні та РФ діє режим припинення вогню, погоджений за посередництва США.

8 травня президент України Володимир Зеленський видав указ, яким «дозволив» парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.