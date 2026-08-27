Українські військові взяли участь у параді до 35-річчя незалежності Молдови — відео

27 серпня, 18:15
У Кишиневі відбувся військовий парад до 35-річчя незалежності Молдови (Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець)

У Кишиневі відбувся військовий парад до 35-річчя незалежності Молдови (Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець)

У столиці Молдови Кишиневі відбувся військовий парад з нагоди 35-ї річниці незалежності країни. Участь у заході взяли понад 2000 військовослужбовців, серед яких були й українські військові.

Про це повідомляє Суспільне у четвер, 27 серпня.

За проходженням колон на центральній площі спостерігали президентка Молдови Мая Санду, прем'єр-міністр Василе Тофан, голова парламенту Ігор Гросу та інші представники влади.

Реклама

Читайте також:

Окрім молдовських військових, у параді взяли участь військові підрозділи та почесні варти з восьми країн-партнерів — України, Румунії, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США.

Під час заходу представили понад 100 одиниць військової техніки, серед якої самохідна артилерія, системи протиповітряної оборони та спеціальні машини. Частину озброєння Молдова придбала протягом останнього року за фінансової підтримки Європейського Союзу.

У параді також взяв участь президент Румунії Нікушор Дан.

https://www.youtube.com/watch?v=73cOc4nVp1s

Ввечері 27 серпня Мая Санду, Нікушор Дан та президент України Володимир Зеленський мають провести відкриту зустріч із громадянами на центральній площі Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови.

25 серпня у 35-ту річницю відновлення незалежності України відбувся перший в історії країни парад повітряних, наземних і морських дронів, на якому було представлено майже 100 одиниць українського озброєння.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Молдова Українські військові Військовий парад Україна-Молдова

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies