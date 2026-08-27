У Кишиневі відбувся військовий парад до 35-річчя незалежності Молдови (Фото: Суспільне Новини/Владислав Кравець)

У столиці Молдови Кишиневі відбувся військовий парад з нагоди 35-ї річниці незалежності країни. Участь у заході взяли понад 2000 військовослужбовців, серед яких були й українські військові.

Про це повідомляє Суспільне у четвер, 27 серпня.

За проходженням колон на центральній площі спостерігали президентка Молдови Мая Санду, прем'єр-міністр Василе Тофан, голова парламенту Ігор Гросу та інші представники влади.

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Окрім молдовських військових, у параді взяли участь військові підрозділи та почесні варти з восьми країн-партнерів — України, Румунії, Литви, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США.

Під час заходу представили понад 100 одиниць військової техніки, серед якої самохідна артилерія, системи протиповітряної оборони та спеціальні машини. Частину озброєння Молдова придбала протягом останнього року за фінансової підтримки Європейського Союзу.

У параді також взяв участь президент Румунії Нікушор Дан.

Ввечері 27 серпня Мая Санду, Нікушор Дан та президент України Володимир Зеленський мають провести відкриту зустріч із громадянами на центральній площі Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови.

25 серпня у 35-ту річницю відновлення незалежності України відбувся перший в історії країни парад повітряних, наземних і морських дронів, на якому було представлено майже 100 одиниць українського озброєння.