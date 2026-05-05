В Москві та Петербурзі почали вимикати мобільний інтернет перед парадом на 9 травня

У Москві та Петербурзі фіксуються збої в роботі мобільного інтернету перед парадом 9 травня. Про це повідомляють низка російських ЗМІ, зокрема російська служба BBC .

«Центр Москви. Мобільний інтернет не працює. У тому числі й „білі списки“. Вночі ще працювало», — написав політолог Михайло Виноградов.

Сплеск скарг на роботу інтернету різних операторів помітний на сервісі Detector404. Згідно з даними сервісу, кількість скарг на роботу мобільного інтернету почала зростати близько 08:00, зазначає російське пропагандистське агентство РБК.

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Кореспонденти видання повідомили про перебої в роботі мобільного інтернету від МТС, Т2, Білайна та оператора Yota. У Т2 такі самі проблеми спостерігаються й у Московській області.

Інтернет на мобільні пристрої передається тільки через Wi-Fi, через стільниковий зв’язок не надсилаються навіть SMS, пише SOTAvision.

Напередодні оператори мобільного зв’язку розіслали мешканцям Москви повідомлення з попередженням про «тимчасові обмеження» у роботі мобільного інтернету та SMS-повідомлень з 5 по 9 травня.

ЗМІ повідомляли, що обмеження в Москві напередодні параду 9 травня стануть «більш жорсткими». Мобільний зв’язок блокуватимуть не лише в центрі Москви, а й у межах московської кільцевої автомобільної дороги.

У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без військової техніки, лише з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень осіб замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві. За його словами, Росія вже не настільки сильна, як раніше.