Як заявив помічник диктатора Путина Юрій Ушаков, у 2026-му Кремль «не розсилав спеціальних запрошень на урочисті заходи, враховуючи ювілейні заходи минулого року» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

На запрошення влади країни-агресора РФ 9 травня до Москви приїде вкрай невелика кількість делегацій з інших держав.

На це звернув увагу 7 травня канал Astra, проаналізувавши опублікований Кремлем список.

При цьому, як звернули увагу журналісти, на 9 травня до Москви приїде, але на парад на Красній площі не вирушить відомий своєю проросійською позицією прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

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Як зазначили в Astra з посиланням на заяву помічника диктатора РФ Володимира Путіна Юрія Ушакова, у 2026-му Кремль «не розсилав спеціальних запрошень на урочисті заходи, враховуючи ювілейні заходи минулого року».

«Кремль опублікував список глав іноземних делегацій, які прибувають до Москви на святкування Дня Перемоги. Серед них: президенти невизнаних Абхазії і Південної Осетії, Республіки Сербської (автономного утворення у складі Боснії і Герцеговини), а також Білорусі, Лаосу і Малайзії», — підсумували у виданні.

З реальних глав держав на параді будуть лише султан Малайзії та президент комуністичного Лаосу.

Фото: t.me/astrapress

The Moscow Times зазначає, що лідери країн колишнього СРСР уперше з 2022 року масово проігнорували парад у Москві. Так, до столиці країни-агресора не приїдуть президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, а також президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, які відвідували паради у 2023−2025 роках. Відмовилися від поїздки і президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, які відвідували паради останні три роки.

Увечері 4 травня міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня країна-агресор в односторонньому порядку оголошує перемир’я, і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч з 5 на 6 травня.

Уранці 6 травня глава української держави заявив, що Росія здійснила 1820 порушень режиму припинення вогню, ініційованого Україною. Зокрема, країна-агресор атакувала дитячий садок у Сумах, де загинуло двоє людей.

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Крім того, президент Зеленський наголосив, що Росія не припинила атаки, і Україна діятиме дзеркально та визначатиме відповіді, залежно від ситуації вночі та завтра.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менш як годину.