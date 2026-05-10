«Спроба уникнути ганьби»: парад у Москві довів зростання тиску на Кремль, Путін не зміг назвати жодних успіхів РФ на фронті — ISW

Обмежений масштаб параду , що пройшов у Москві 9 травня, свідчить про зростання тиску на Росію на п’ятому році війни. Успіхи Сил оборони на фронті не дозволили диктатору Володимиру Путіну відзначити оперативні досягнення РФ під час святкувань, аналізує Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що війна в Україні змусила Путіна провести парад з нагоди російського Дня перемоги у значно меншому масштабі, ніж у попередні роки, оскільки Кремль не може надійно захищати глибокі тилові райони, включаючи Москву, від українських безпілотників. Парад тривав лише 45 хвилин, вперше з 2007 року на ньому не було танків чи іншої військової техніки, а з закордонних гостей були лише 10 лідерів — порівняно з понад 20 у 2025 році.

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Параду передувала низка успішних українських ударів по тилових районах РФ, які Кремль здебільшого не зміг захистити, попри переміщення засобів протиповітряної оборони. Скорочений формат параду свідчить про те, що чотири роки війни все більше даються взнаки Росії, пише ISW.

Водночас наполегливість Путіна у проведенні параду, попри загрозу українських БпЛА, свідчить про його відмову визнати реалії нинішнього стану та прагнення повернути Росії уявну «велич» Радянського Союзу.

Вимоги Москви щодо припинення вогню на час святкувань були «свідомою спробою продемонструвати силу та контроль Росії, водночас прагнучи уникнути ганьби від можливих ударів з боку України» під час «головного патріотичного свята», пише ISW.

Аналітики інституту також помітили, що Путін під час святкувань 9 травня не торкався теми фронту в Україні, а лише заявив, що перемога Росії є «неминучою».

За останній рік російським військам не вдалося досягти жодного оперативно значущого просування. Останніми «успіхами» окупантів ISW називає захоплення Торецька у серпні 2025 року, Сіверська та Покровська на початку 2026 року. В усіх випадках окупація міст супроводжувалася тривалою наступальною кампанією та значними втратами для РФ. Наразі російські війська досягли мінімального прогресу у весняно-літньому наступі на міста-фортеці Донецької області.

Натомість Сили оборони досягли найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з часу наступу на Курську область в серпні 2024 року. Українські військові відвоювали більше території, ніж російські війська захопили у квітні 2026 року, звільнили значну частину Куп’янська, понад 400 квадратних кілометрів на півдні України та кілька населених пунктів на заході Запорізької області.

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Українські удари середньої дальності погіршили здатність окупантів проводити наступи, а кампанія ударів великої дальності суттєво знизила нафтові прибутки країни-агресора, аналізує ISW.

9 травня у Москві пройшов парад до Дня перемоги, який тривав 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії Росії. На параді вперше не було військової техніки, яку замінили відеокадрами використання озброєння. Процесія супроводжувалася відключеннями інтернету у центрі Москви.

З 9 травня в Україні та РФ діє триденне перемир’я, яке сторони погодили за посередництва США. Україна зобов’язалася не атакувати Красну площу під час параду, а Росія — провести обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, повідомляв президент Володимир Зеленський.