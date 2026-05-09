Диктатор Володимир Путін на параді у Москві, 9 травня 2026 року (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Масштабні українські удари дронами та ракетами по території Росії змушують диктатора Володимира Путіна все частіше ховатися у підземних бункерах. Рекордно короткий та стриманий парад без військової техніки у Москві 9 травня доводить послаблення його позицій, сказано у матеріалі Forbes .

Через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну саме Путін зараз, здається, перебуває в бігах, переходячи з одного підземного укриття в інше, стикаючись із посиленими атаками українських БпЛА.

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Відтоді як президент України Володимир Зеленський відзначив початок вторгнення РФ перед своїм офісом на Банковій, Путін неухильно відступає, ізолюючи себе всередині архіпелагу величезних підземних бункерів, зазначає один із провідних західних науковців, що спеціалізується на Україні та Росії.

«Він знає, що Україна має здатність завдавати ударів глибоко всередині Росії та має дуже розвинену розвідувальну службу, яка глибоко проникла в російський державний апарат, тому він стає дедалі більш параноїком», — каже науковець Атлантичної ради, британський журналіст Пітер Дікінсон.

Також Путін ховається, бо «боїться власного народу», адже знає, що більшість опитувань про його підтримку — це нісенітниця. Окрім того, він добре усвідомлює наявність ворогів у російському істеблішменті, кажуть аналітики.

З початку свого правління диктатор намагався створити ілюзію відродження «російської супердержави», зокрема шляхом організації пишних святкувань Дня перемоги 9 травня. За Путіна паради стали набагато масштабнішими. Росія демонструвала світу міжконтинентальні балістичні ракети та найсучасніші танки, перетворивши паради на «псевдорелігію з власними святими, символами, догмами та єретиками».

Після втрати величезної кількості техніки в Україні та на тлі постійних атак БпЛА України демонстрація «військової міці» РФ у центрі Москви стала неможливим завданням.

«Рішення Путіна скоротити масштаби параду, безсумнівно, свідчить про слабкість Росії та втрату нею свого статусу. Мало хто зараз вважає російську армію однією з найпотужніших у світі, як це було до 2022 року», — коментує Дікінсон рішення Кремля обмежити військовий парад у 2026 році.

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Відступ Путіна від пишних святкувань є підтвердженням становлення України як великої військової держави. Наразі Сили оборони України вважаються найважливішою міццю в Європі, перевищуючи за чисельністю армії Франції, Німеччини, Британії та інших провідних держав, сказано у матеріалі Forbes.

Приховуючи свої міжконтинентальні ракети під час «майже священної» церемонії, Путін визнав, що більше не здатний гарантувати безпеку у власній столиці. Це завдає величезного удару по його авторитету, вважають аналітики.

«У міру того, як вторгнення в Україну зазнає невдачі, позиції Путіна стають дедалі хиткішими. Він знає, що війна пішла не так, як треба, і усвідомлює, що дедалі більше росіян тепер визнають цей факт», — вказує науковець Атлантичної ради.

Тому наразі Путін ще більше ховається у бункері та звужує коло радників через недовіру до російської еліти.

«Хоча Росія ще не на межі поразки в Україні, у Путіна немає очевидного шляху до перемоги, і він не може пояснити своє бачення продовження війни», — вважає Дікінсон.

З огляду на те що в російському суспільстві вже зростає невдоволення, Путін, ймовірно, відреагує ще більшою ізоляцією та розпочне нові хвилі репресій, підсумовують аналітики.

9 травня у Москві пройшов парад на честь російського Дня перемоги — вперше за останні роки без військової техніки. Він тривав 45 хвилин і став найкоротшим парадом в сучасній історії РФ.

Святкування супроводжувався масштабними відключеннями інтернету у центрі Москви. Парад пройшов з обмеженою кількість закордонних гостей.

Диктатор Путін, виступаючи з промовою на Красній площі, заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.