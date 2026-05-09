Цьогорічний парад у Москві 9 травня став найкоротшим у сучасній історії — росЗМІ

45-хвилинний парад у Москві 9 травня 2026 року став рекордно коротким (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Парад на Красній площі у Москві у суботу, 9 травня, тривав лише 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії, пише The Moscow Times.

Святкування російського Дня перемоги скоротили майже вдвічі, порівняно з ювілейним парадом 2025 року, який тривав 1,5 години.

Одні з найкоротших парадів відбулися у 2024 році, коли процесія тривала трохи більш ніж 50 хвилин, та у 2023 році — близько 47 хвилин.

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З 2010 по 2022 роки паради у Москві тривали щонайменше годину. Винятком стала хода 2017 року, яку скоротили до 50 хвилин через несприятливу погоду, що не дозволила провести показ авіації, пише The Moscow Times.

Вперше за 19 років парад у Москві провели без військової техніки: замість ракетних установок і танків по Красній площі пройшли лише колони солдатів. Демонстрацію зброї замінили відеокадрами з БпЛА та ядерним озброєнням. На відеозаписах також показали «зразки новітньої російської техніки», включаючи безпілотники, а також атомні підводні човни Архангельск і Князь Владимир.

Раніше повідомлялося, що парад 9 травня супроводжувався масштабними відключеннями інтернету у центрі Москви. Він пройшов з обмеженою кількість закордонних гостей.

Диктатор Володимир Путін, виступаючи з промовою на Красній площі, заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.