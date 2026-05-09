Військовий парад у Москві 9 травня 2026 року відбувається на тлі занепокоєння Кремля щодо війни в Україні (Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

У Москві у суботу, 9 травня, пройшов парад на честь російського Дня перемоги , який вперше провели без військової техніки.

Оновлено об 11:20. Парад тривав приблизно 45 хвилин і завершився близько 10:45 прольотом російської авіації, пишуть росЗМІ.

Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Як повідомляють російські пропагандистські видання, цьогорічним парадом командує головнокомандувач Сухопутними військами ЗС РФ Андрій Мордвічов. Він відомий тим, що командував штурмом Маріуполя у 2022 році. Приймає парад міністр оборони країни-агресора Андрій Бєлоусов.

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Перед початком заходів у центрі Москви відключили мобільний інтернет, пише Telegram-канал Astra. Російський уряд також анонсував відключення функції смс-повідомлень.

Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Військовий парад на Красній площі, який за правління диктатора Володимира Путіна використовувався для демонстрації величі російської армії, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети, вперше з 2007 року пройде без танків та іншої техніки, пише Reuters.

Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

У заході беруть участь лише кілька закордонних гостей — зокрема, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, король Малайзії Султан Ібрагім та президент Лаосу Тонглун Сісуліт.

Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

Цьогорічний парад відбувається на тлі хвилі занепокоєння в Москві щодо перебігу війни в Україні, яка забрала життя сотень тисяч людей, виснажила економіку Росії та зруйнувала відносини Кремля з Європою, зазначає Reuters.

Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS

8 травня, після низки російських погроз завдати масованого удару по Києву та успішних українських ударів по об'єктах у тилу РФ, президент США Дональд Трамп оголосив про перемир’я між Україною та РФ у період з 9 по 11 травня, що було досягнуто за посередництва США. Президент України Володимир Зеленський підтвердив це й анонсував обмін полоненими 1000 на 1000.

Згодом він видав указ, яким «дозволив» парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.