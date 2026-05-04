У Москві до 9 травня обмежуватимуть мобільний звʼязок, SMS та доступ до інтернету: оператори розсилають попередження

4 травня, 13:48
У Москві обмежуватимуть роботу мобільного інтернету (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

У Москві обмежуватимуть роботу мобільного інтернету (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Оператори мобільного зв'язку розсилають мешканцям Москви повідомлення з попередженням про «тимчасові обмеження» у роботі мобільного інтернету та SMS-повідомлень з 5 по 9 травня. 

Про це пише Новая газета, посилаючись на мобільного оператора Білайн.

«Рекомендуємо користуватися Wi-Fi для доступу до Інтернету», — зазначили в Білайні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що обмеження в Москві напередодні параду 9 травня стануть «більш жорсткими». Мобільний зв’язок блокуватимуть не лише в центрі Москви, а й у межах московської кільцевої автомобільної дороги. Можливо, не працюватимуть навіть «білі списки» — інтернет-ресурси, які залишаються доступними під час обмежень інтернету.

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У ніч проти 4 травня в Москві пролунав вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

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За повідомленнями місцевих пабліків, невідомий БпЛА влучив у багатоповерхівку в районі вулиці Мосфільмівської. Перед цим жителі Підмосков'я зняли на відео проліт дрона.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цього року відбудеться без військової техніки, лише з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень осіб замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дрони можуть з’явитися над парадом 9 травня в Москві. За його словами, Росія вже не настільки сильна, як раніше.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Москва парад 9 травня Мобільний зв'язок Sms

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