Російських урядовців не пустили на трибуни параду у Москві — росЗМІ

На трибуні параду на Красній площі були лише наближені до диктатора Володимира Путіна особи, 9 травня 2026 року (Фото: ALEXANDER NEMENOV/Pool via REUTERS)

Російських міністрів у суботу, 9 травня, у Москві не допустили на трибуни параду до Дня перемоги, так сталося вперше за довгий час, пише російське пропагандистське видання Коммерсантъ.

Участь у заході взяли лише члени Ради безпеки РФ — вузьке коло чиновників, найближчих до диктатора Володимира Путіна. Серед них — керівники силових структур (міноборони, Федеральна служба безпеки, міністерство внутрішніх справ, Служба зовнішньої розвідки), голови обох палат Федеральних зборів Валентина Матвієнко та В’ячеслав Володін, а також керівництво міністерства закордонних справ країни-агресора.

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Раніше заборонили спостерігати за парадом депутатам російської Думи, пише The Moscow Times.

Парад на Красній площі у Москві 9 травня тривав лише 45 хвилин та пройшов у скороченому режимі. Вперше святкування відбулося без військової техніки та з обмеженою кількість закордонних гостей. У центрі Москви на час параду повністю відключали мобільний інтернет.

Диктатор Володимир Путін, виступаючи з промовою, заявив про "перемоги" на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.