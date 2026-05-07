Страшно, дуже страшно. Кремль посилив охорону Путіна через «загрозу з боку України»

Охорону російського диктатора Володимира Путіна посилять напередодні 9 травня через, за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, «терористичну загрозу з боку України».

Про це Пєсков заявив у четвер, 7 травня, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

«Ви знаєте, що напередодні великих свят, і, звичайно, мабуть, найголовнішого, Дня перемоги в нашій країні завжди вживаються додаткові заходи безпеки відповідними спецслужбами», — сказав прессекретар диктатора, підтвердивши, що посилення стосується і безпеки самого Путіна.

Реклама

Увечері 4 травня міноборони РФ заявило, що 8 і 9 травня країна-агресор в односторонньому порядку оголошує перемир’я, і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує «зірвати святкування дня перемоги». У відомстві цинічно заявили, що раніше нібито «утримувалися» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань».

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримувала жодних офіційних звернень про припинення вогню, але оголошує режим тиші з опівночі в ніч з 5 на 6 травня.

Уранці 6 травня глава української держави заявили, що Росія здійснила 1820 порушень режиму припинення вогню, ініційованого Україною. Зокрема, країна-агресор атакувала дитячий садок у Сумах, де загинуло двоє людей. Перед оголошення тиші РФ за добу вбила 27 людей, внаслідок ударів постраждали понад 120.

Крім того, президент Зеленський наголосив, що Росія не припинила атаки, і Україна діятиме дзеркально та визначатиме відповіді, залежно від ситуації вночі та вдень 7 травня.

6 травня представниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Росії Марія Захарова заявляла, що іноземним дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій в Україні направили ноту із закликом евакуюватися з Києва. Вона погрожувала «невідворотним» ударом «по центрах ухвалення рішень» в Україні у разі удару БпЛА по Москві 9 травня.

7 травня Захарова повторила цинічні погрози завдати по Києву «масованого ракетного удару».

Парад 9 травня на Красній площі в Москві вперше з 2022 року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менш як годину.