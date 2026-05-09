У російському Владикавказі новонароджених 9 травня одягли в пілотки та георгіївські стрічки — відео

9 травня, 21:45
Кадри немовлят у пілотках і георгіївських стрічках з’явилися в Instagram пологового будинку (Фото: Лали Семеновна/Threads)

Кадри немовлят у пілотках і георгіївських стрічках з’явилися в Instagram пологового будинку (Фото: Лали Семеновна/Threads)

У Владикавказі новонароджених 9 травня одягнули в військові пілотки та георгіївські стрічки, повідомляє російське видання Дождь.

Про це у соцмережах розповіла лікарка пологового будинку № 2 Лалі Семенівна.

«Народження дитини — це символ перемоги життя над смертю, завершення війни та початку мирного часу», — написала вона в Threads.

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Кадри з немовлятами у військовій формі також з’явилися на акаунті пологового будинку в Instagram.

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Парад на Красній площі у Москві у суботу, 9 травня, тривав лише 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. Він вперше з 2007 року пройшов без військової техніки та в обмеженому режимі. У заході взяли участь кілька закордонних гостей — зокрема, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, верховний правитель Малайзії Султан Ібрагім та президент Лаосу Тонглун Сісуліт.

Диктатор Володимир Путін виступив з промовою, у якій заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.

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9−11 травня в Україні та РФ діє режим припинення вогню, погоджений за посередництва США.

8 травня президент України Володимир Зеленський видав указ, яким «дозволив» парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   9 травня парад 9 травня Георгіївська стрічка Росія

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