У російському Владикавказі новонароджених 9 травня одягли в пілотки та георгіївські стрічки — відео
Кадри немовлят у пілотках і георгіївських стрічках з’явилися в Instagram пологового будинку (Фото: Лали Семеновна/Threads)
У Владикавказі новонароджених 9 травня одягнули в військові пілотки та георгіївські стрічки, повідомляє російське видання Дождь.
Про це у соцмережах розповіла лікарка пологового будинку № 2 Лалі Семенівна.
«Народження дитини — це символ перемоги життя над смертю, завершення війни та початку мирного часу», — написала вона в Threads.
Кадри з немовлятами у військовій формі також з’явилися на акаунті пологового будинку в Instagram.