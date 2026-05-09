Про це у соцмережах розповіла лікарка пологового будинку № 2 Лалі Семенівна.

«Народження дитини — це символ перемоги життя над смертю, завершення війни та початку мирного часу», — написала вона в Threads.

Кадри з немовлятами у військовій формі також з’явилися на акаунті пологового будинку в Instagram.

Парад на Красній площі у Москві у суботу, 9 травня, тривав лише 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. Він вперше з 2007 року пройшов без військової техніки та в обмеженому режимі. У заході взяли участь кілька закордонних гостей — зокрема, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, верховний правитель Малайзії Султан Ібрагім та президент Лаосу Тонглун Сісуліт.

Диктатор Володимир Путін виступив з промовою, у якій заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.

9−11 травня в Україні та РФ діє режим припинення вогню, погоджений за посередництва США.

8 травня президент України Володимир Зеленський видав указ, яким «дозволив» парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.