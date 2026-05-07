У Кремлі заявили, що повністю відключать мобільний інтернет та SMS-повідомлення у Москві 9 травня

У Москві 9 травня, коли країна-агресор Росія святкуватиме День перемоги , повністю відключать мобільний інтернет та функцію SMS-повідомлень, заявило російське Мінцифри у четвер, 7 травня.

Відомство стверджує, що 9 травня блокуватимуть навіть сайти з «білого списку», які зазвичай відкриваються при відключеннях мобільного інтернету. Причиною обмежень називають «забезпечення безпеки святкових заходів».

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Російське міністерство також не виключає можливі «оперативні обмеження» зв’язку 7 і 8 травня у разі виникнення «безпосередніх загроз безпеці».

Раніше росЗМІ повідомляли, що оператори мобільного зв’язку попередили росіян про «тимчасові обмеження» у роботі мобільного інтернету та SMS-повідомлень з 5 по 9 травня.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цього року вперше за час повномасштабної війни в Україні відбудеться без військової техніки, лише з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень осіб замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менш, ніж годину на тлі українських атак БпЛА на Москву.

Кремль оголосив одностороннє припинення вогню на час святкування російського Дня перемоги 8 і 9 травня. 6 травня у російському МЗС погрожували вдарити Києву у разі української атаки на Москву у цей час.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь оголосив режим тиші з опівночі 6 травня, але Росія проігнорувала перемир’я, атакувавши українські міста дронами та ракетами. Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально.