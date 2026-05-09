Вдови та матері загиблих російських окупантів пройшли колоною з портретами на параді у Читі (Фото: Скриншот відео/SOTA)

У парад у російській Читі у суботу, 9 травня , вивели колону вдів і матерів загиблих у війні РФ проти України окупантів. Вони несли портрети своїх померлих родичів.

Відповідне відео опублікувала міська адміністрація Чити а також низька російських ЗМІ.

Парад у Читі пройшов без військової техніки та за участю близько 1,7 тисячі людей. Вперше в історії в параді брали участь дружини та матері ліквідованих в Україні російських солдатів, які одягли їхні кітелі.

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«За кожним кроком цієї колони — віра, надія та кохання. У кожному погляді — біль втрати та безмежна гордість», — заявила дикторка під час проходження колони.

Завершальна шеренга колони несла портрети загиблих окупантів.

Парад на Красній площі у Москві тривав лише 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. Він вперше з 2007 року пройшов без військової техніки та в обмеженому режимі. У заході взяли участь кілька закордонних гостей — зокрема, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, король Малайзії Султан Ібрагім та президент Лаосу Тонглун Сісуліт.

Диктатор Володимир Путін виступив з промовою, у якій заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.

9−11 травня в Україні та РФ діє режим припинення вогню, погоджений за посередництва США.

8 травня президент України Володимир Зеленський видав указ, яким «дозволив» парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.