У російській Читі на парад вивели колону вдів і матерів загиблих у війні проти України окупантів — відео
Вдови та матері загиблих російських окупантів пройшли колоною з портретами на параді у Читі (Фото: Скриншот відео/SOTA)
У парад у російській Читі у суботу, 9 травня, вивели колону вдів і матерів загиблих у війні РФ проти України окупантів. Вони несли портрети своїх померлих родичів.
Відповідне відео опублікувала міська адміністрація Чити а також низька російських ЗМІ.
Парад у Читі пройшов без військової техніки та за участю близько 1,7 тисячі людей. Вперше в історії в параді брали участь дружини та матері ліквідованих в Україні російських солдатів, які одягли їхні кітелі.
«За кожним кроком цієї колони — віра, надія та кохання. У кожному погляді — біль втрати та безмежна гордість», — заявила дикторка під час проходження колони.
Завершальна шеренга колони несла портрети загиблих окупантів.
Парад на Красній площі у Москві тривав лише 45 хвилин, що зробило його найкоротшим у сучасній історії. Він вперше з 2007 року пройшов без військової техніки та в обмеженому режимі. У заході взяли участь кілька закордонних гостей — зокрема, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, король Малайзії Султан Ібрагім та президент Лаосу Тонглун Сісуліт.
Диктатор Володимир Путін виступив з промовою, у якій заявив про «перемоги» на війні в Україні, попри успішні українські атаки по тилу РФ та сповільнення просування окупантів на фронті.
9−11 травня в Україні та РФ діє режим припинення вогню, погоджений за посередництва США.
8 травня президент України Володимир Зеленський видав указ, яким «дозволив» парад на Красній площі та виключив її з зони українських ударів на 9 травня.