«Повісили слухавку». Папі Римському Леву XIV не повірили, коли він зателефонував у свій банк у США поміняти особисті дані — NYT

Як розповів близький друг Папи Лева XIV, у нього виникли проблеми з банком в США, чиїм клієнтом він був багато років (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Коли кардиналу Роберту Прево, громадянину США, який став Папою Римським Львом XIV , довелося зателефонувати до свого американського банку, то працівниця служби підтримки повісила слухавку.

Про це розповів під час виступу перед католицькою громадою в Нейпервіллі (штат Іллінойс) близький друг папи Лева XIV священник Том Маккарті, повідомляла 5 травня газета The New York Times.

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За словами священнослужителя, ситуація сталася через два місяці після обрання нового понтифіка.

«Він представився як Роберт Прево і сказав, що хоче змінити номер телефону та адресу, які були вказані в банківських документах, розповів отець Маккарті. Потім Папа Римський сумлінно відповів на контрольні запитання. Але жінка, яка відповіла на дзвінок від імені банку, сказала йому, що цього недостатньо — йому доведеться особисто прийти у відділення», — пише видання.

У відповідь, за словами преподобного Маккарті, понтифік сказав: «Ну, я не зможу цього зробити».

Потім папа Лев XIV спробував піти іншим шляхом.

«Чи мало б для вас значення, якби я сказав, що я — Папа Римський Лев?», — цитує понтифіка преподобний Маккарті.

У відповідь, за його словами, працівниця повісила слухавку.

У пресслужбі Святого Престолу у Ватикані поки що не відповіли на запит NYT із проханням прокоментувати інцидент із банком.

Зрештою, за словами преподобного Маккарті, питання було вирішено завдяки втручанню іншого священнослужителя, який був особисто знайомий із президентом банку, де обслуговувався понтифік.

Проте особистість співробітниці служби підтримки, яка перервала розмову з Папою Львом, вирішили зберегти в секреті.

«Можете собі уявити, що вас називатимуть жінкою, яка повісила слухавку, коли дзвонив Папа?» — сказав преподобний Маккарті.