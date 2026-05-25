Папа Римський вибачився, що Католицька церква пізно засудила рабство

У понеділок, 25 травня, Папа Лев XIV вибачився за те, що Католицька церква пізно засудила рабство.

Про це повідомляє NBC News.

У документі Magnifica Humanitas (Чудове людство) понтифік визнав, що церква «тривалий час терпимо ставилася до рабства» і лише через деякий час прийшла до його повного засудження.

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За словами Лева XIV, це «залишається раною в християнській пам’яті», за яку церква має нести відповідальність.

«Неможливо не відчувати глибокої скорботи, розмірковуючи про величезні страждання і приниження, яких зазнав багато хто, в різкому контрасті з їхньою незмірною гідністю як людей, безмежно улюблених Господом. За це від імені Церкви я щиро прошу вибачення», — заявив він.

Енцикліка обсягом близько 130 сторінок також присвячена сучасним викликам, включно із загрозами, пов’язаними зі штучним інтелектом, і ризиками нової форми залежності людини від технологій.

Папа зазначив, що пізнє засудження рабства стало серйозною історичною помилкою Католицької церкви і потребує визнання та покаяння.