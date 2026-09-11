Про це йдеться у відео, яке сам політик опублікував у соцмережах.

Він заявив, що пам’ятник нібито має бути демонтований.

На відео видно, як Браун за допомогою молота розбиває висічені на камені імена українців.

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Гранітний обеліск вшановує пам’ять українців, які загинули в боях проти радянського НКВС. Він розташований у селі Бялісток, у гміні Долгобичув (Грубешівський повіт), де 1946 року поховали загиблих українців.

Видання зазначає, що пам’ятник встановлено безпосередньо на місці масового поховання. Це місце пам’яті діє з 1990-х років, а в нинішньому вигляді — як камінь із викарбуваними на ньому іменами загиблих — з 2019 року.

Обеліск уже кілька разів ставав об'єктом вандалізму. Зокрема, у 2026 році його забруднили фарбою з балончика, а також вирізали арку, що прикрашала камінь. Посольство України тоді офіційно засудило цей акт вандалізму.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній з українських військових частин назви на честь героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків, зокрема голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014−2019 роках Петро Порошенко, оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того ж дня Зеленський заявив, що надіслав президентові Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з «Нової пошти».

Президент України мав бути присутнім на Конференції з питань відновлення України в Гданську, але вирішив не їхати туди. Делегацію очолила Юлія Свириденко, яка на той момент обіймала посаду віцепрем'єр-міністерки.

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3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, зокрема — зустріч експертів-істориків з питань Другої світової війни.

8 липня Зеленський зустрівся з Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Зеленський заявив, що спільною загрозою для обох країн є Росія, і сторони домовилися продовжити діалог. Навроцький зазначив, що вирішити історичні суперечки не вдалося, хоча розмова була конструктивною, і повторив, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».

Того ж дня Європейський парламент, розглянувши звіт Європейської комісії щодо євроінтеграційних реформ в Україні, ухвалив документ, що містить пункт про добросусідські відносини, в якому Київ критикують за присвоєння одному з підрозділів ССО назви на честь героїв УПА.

11 липня Навроцький під час заходів до місцевого дня пам’яті жертв Волинської трагедії закликав польський парламент ухвалити закон про заборону в країні червоно-чорного прапора — стяга, який використовували Організація українських націоналістів (ОУН) та її бойове крило, Українська повстанська армія (УПА).

Навроцький заявив, що «в цих кольорах закладено всю ідеологію українського націоналіста, який вбиває польських жінок і дітей», а естетика прапора нібито перегукується з нацистською концепцією «крові й ґрунту» (Blut und Boden). Жодних підтверджень того, що червоно-чорний прапор ОУН та УПА має щось спільне з цією складовою нацистської ідеології або походить від неї, не існує.

Як свідчить опитування IBRiS, проведене 25−26 липня, ставлення поляків до українців відчутно змінилося після присвоєння українському підрозділу імені Героїв УПА та позбавлення президента Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла.

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Третина респондентів після цих подій гірше ставиться до жителів сусідньої України. Лише в 1,8% ставлення покращилося.

Крім того, вперше з 2014 року кількість противників прийняття українських біженців у Польщі перевищила кількість прихильників.

Згідно з даними опитування CBOS, у липні 2026 року надання притулку українцям підтримували 42% жителів Польщі, а 52% були проти.

Для порівняння: у травні 2022 року 91% поляків схвалювали прийом біженців з України, і лише 4% ставилися до цього негативно.

За даними польської поліції станом на 17 липня, від початку 2026 року від українців надійшло на 30% більше заяв про злочини на ґрунті ксенофобії, ніж за аналогічний період 2025 року. Таких звернень було 180, тоді як за весь минулий рік — 275.